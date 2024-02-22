Законопроєкт про відеонагляд у публічних місцях: у МВС висловилися щодо гучної ініціативи

У Верховній Раді 20 лютого зареєстрували законопроєкт про відеонагляд у публічних місцях. Ця ініціатива вже встигнула сколихнути суспільство через норми, які були у ньому розміщені.

Водночас завдяки цій ініціативі хочуть запровадити єдині технічні та функціональні вимоги до відеоспостереження. Про це в етері телемарафону заявив заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко, передає 24 Канал.

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У МВС прокоментували законопроєкт про відеоспостереження

Тимченко наголосив, що система відеонагляду в публічних місцях в Україні вже запроваджена і діє. А сам законопроєкт покликаний забезпечити єдині правила інформаційного обміну між всіма суб'єктами, які будуть отримувати доступ до цих систем та інформації.

Також буде врегульовано контроль за доступом до такої інформації,

– сказав він.

Заступник глави МВС також підкреслив, що проєкт закону унеможливить використання в містах камер відеоспостереження з програмним продуктом країни-агресора та врегулює технічні вимоги.

"Цей законопроєкт – це те, чого не вистачало для того, щоб процес був унормований, а порядок був єдиний для всіх, хто використовує камери відеомоніторингу не тільки для фіксації, а також і для подальшого використання такої інформації", – розповів він.

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