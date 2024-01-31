Норми, запропоновані новим документом, передбачають зниження призовного віку до 25 року. Водночас дещо залишиться незмінним, наприклад, жінки можуть служити лише добровільно.

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Чи справді служитимуть правоохоронці та держслужбовці, які зміни на них чекають

У дописі Міноборони, де в інфографіці викладено 6 принципів нового законопроєкту, йдеться про "рівний облік для всіх". Саме там сказано, що низка правоохоронців і держслужбовців може утратити право на відстрочку.

Під мобілізацію можуть потрапити:

працівники Бюро економічної безпеки;

Державного бюро розслідувань;

Державної виконавчої служби;

Нацполіції;

прокуратури;

НАБУ;

Служби судової охорони;

патронатної служби.

Державні службовці категорії "А" бронюються як і всі, тобто усі вони є військовозобов'язаними. Службовці категорії "Б" та "В" – 50% від військовозобов'язаних у певному органі.

Голови міських та селищних, територіальних громад матимуть бронювання від служби, військовозобов'язані, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування, також матимуть бронювання у розмірі 50% від штату.

Що таке категорія держслужбовців "А"

Це

керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України. Це вищий корпус державної служби , який стосується посад державного секретаря Кабінету міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету міністрів України, та їхніх заступників;керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

Які зміни для держслужбовців і поліцейських передбачає новий законопроєкт про мобілізацію

Людина, яка хоче стати державслужбовцем або служити в поліції, зможе реалізувати своє бажання тільки після проходження базової загальновійськової підготовки (із відтермінуванням цієї норми, яка набирає чинності з 2026 року) або військової служби.

А Національна поліція матиме повноваження щодо участі у заходах мобілізації, зможе залучати до заходів рекрутингу на військову службу ЦНАПи, центри зайнятості та центри рекрутингу.

Іще поліцейські разом із паспортом зможуть вимагати пред'явити військово-обліковий документ у чоловіків 18 – 60 років.

Які ще зміни передбачає новий законопроєкт