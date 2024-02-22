Законопроект о видеонаблюдении в публичных местах: в МВД высказались о громкой инициативе

В Верховной Раде 20 февраля зарегистрировали законопроект о видеонаблюдении в публичных местах. Эта инициатива уже успела всколыхнуть общество из-за норм, которые были в нем размещены.

В то же время благодаря этой инициативе хотят ввести единые технические и функциональные требования к видеонаблюдению. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель Министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко, передает 24 Канал.

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В МВД прокомментировали законопроект о видеонаблюдении

Тимченко отметил, что система видеонаблюдения в публичных местах в Украине уже введена и действует. А сам законопроект призван обеспечить единые правила информационного обмена между всеми субъектами, которые будут получать доступ к этим системам и информации.

Также будет урегулирован контроль за доступом к такой информации,

– сказал он.

Заместитель главы МВД также подчеркнул, что проект закона сделает невозможным использование в городах камер видеонаблюдения с программным продуктом страны-агрессора и урегулирует технические требования.

"Этот законопроект – это то, чего не хватало для того, чтобы процесс был нормирован, а порядок был единый для всех, кто использует камеры видеомониторинга не только для фиксации, а также и для дальнейшего использования такой информации", – рассказал он.

В Раде появился громкий законопроект о видеонаблюдении