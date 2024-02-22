Законопроект о видеонаблюдении в публичных местах: в МВД высказались о громкой инициативе
В Верховной Раде 20 февраля зарегистрировали законопроект о видеонаблюдении в публичных местах. Эта инициатива уже успела всколыхнуть общество из-за норм, которые были в нем размещены.
В то же время благодаря этой инициативе хотят ввести единые технические и функциональные требования к видеонаблюдению. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель Министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко, передает 24 Канал.
Смотрите также В Украине хотят разрешить мобилизацию правоохранителей и госслужащих: что в законопроекте
В МВД прокомментировали законопроект о видеонаблюдении
Тимченко отметил, что система видеонаблюдения в публичных местах в Украине уже введена и действует. А сам законопроект призван обеспечить единые правила информационного обмена между всеми субъектами, которые будут получать доступ к этим системам и информации.
Также будет урегулирован контроль за доступом к такой информации,
– сказал он.
Заместитель главы МВД также подчеркнул, что проект закона сделает невозможным использование в городах камер видеонаблюдения с программным продуктом страны-агрессора и урегулирует технические требования.
"Этот законопроект – это то, чего не хватало для того, чтобы процесс был нормирован, а порядок был единый для всех, кто использует камеры видеомониторинга не только для фиксации, а также и для дальнейшего использования такой информации", – рассказал он.
В Раде появился громкий законопроект о видеонаблюдении
- В Верховной Раде 20 февраля зарегистрировали законопроект о единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности. В пояснительной записке говорится, что документ должен обеспечить мониторинг, способствовать предупреждению и ликвидации возможных угроз, а также контроля за устранением последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.
- В частности, предусмотрено внедрение сложной системы, состоящий из камер, оснащенных передовыми функциями, такими как распознавание лиц, охрана периметра, контроль движения, обнаружения дыма, взрывов и несанкционированных объектов. Эта сверхсовременная система будет использовать биометрические данные, оцифрованные изображения лиц и другую личную информацию для идентификации лиц. Собранные данные будут надежно храниться максимум пятнадцать лет, после чего они будут обезличены для обеспечения конфиденциальности и защиты данных.
- Кроме людей, мониторить с помощью этой системы смогут: транспортные средства, публичные места, объекты инфраструктуры, в частности парки, рекреационные зоны, сады, скверы и площадки, улицы, автомобильные стоянки, здания органов государственной или местной власти и тому подобное.