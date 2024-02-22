Водночас завдяки цій ініціативі хочуть запровадити єдині технічні та функціональні вимоги до відеоспостереження. Про це в етері телемарафону заявив заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко, передає 24 Канал.
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У МВС прокоментували законопроєкт про відеоспостереження
Тимченко наголосив, що система відеонагляду в публічних місцях в Україні вже запроваджена і діє. А сам законопроєкт покликаний забезпечити єдині правила інформаційного обміну між всіма суб'єктами, які будуть отримувати доступ до цих систем та інформації.
Також буде врегульовано контроль за доступом до такої інформації,
– сказав він.
Заступник глави МВС також підкреслив, що проєкт закону унеможливить використання в містах камер відеоспостереження з програмним продуктом країни-агресора та врегулює технічні вимоги.
"Цей законопроєкт – це те, чого не вистачало для того, щоб процес був унормований, а порядок був єдиний для всіх, хто використовує камери відеомоніторингу не тільки для фіксації, а також і для подальшого використання такої інформації", – розповів він.
У Раді з'явився гучний законопроєкт про відеоспостереження
- У Верховній Раді 20 лютого зареєстрували законопроєкт про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки. У пояснювальній записці мовиться, що документ має забезпечити моніторинг, сприятиме попередженню та ліквідації можливих загроз, а також контролю за усуненням наслідків надзвичайних ситуацій і правопорушень.
- Зокрема, передбачено впровадження складної системи, що складається з камер, оснащених передовими функціями, такими як розпізнавання облич, охорона периметра, контроль руху, виявлення диму, вибухів та несанкціонованих об'єктів. Ця надсучасна система використовуватиме біометричні дані, оцифровані зображення облич та іншу особисту інформацію для ідентифікації осіб. Зібрані дані будуть надійно зберігатися максимум п'ятнадцять років, після чого вони будуть знеособлені для забезпечення конфіденційності та захисту даних.
- Окрім людей, моніторити за допомогою цієї системи зможуть: транспортні засоби, публічні місця, об'єкти інфраструктури, зокрема парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики, вулиці, автомобільні стоянки, будівлі органів державної чи місцевої влади тощо.