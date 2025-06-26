Чотириденний робочий тиждень: де в Європі можна менше працювати
- Бельгія, Німеччина, Польща, Ісландія, Франція та деякі інші країни вже впровадили або тестують 4-денний робочий тиждень.
- Успішні експерименти та пілотні програми спонукають держави до впровадження коротшого робочого тижня.
Протягом останніх років в усьому світі обговорюється концепція чотириденного робочого тижня. Така формула має безліч переваг як для працівників, так і для роботодавців.
Тому кілька країн вже прийняли законодавство про його запровадження, тоді як інші – проводять пілотні проєкти для повної оцінки. 24 Канал розповідає, в яких європейських країнах є 4-денний робочий тиждень.
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В яких країнах Європи 4-денний робочий тиждень
- Бельгія
Ця європейська країна першою прийняла законодавство про чотириденний робочий тиждень у 2022-му. Працівники зобов'язані працювати загалом 40 годин на тиждень, але мають можливість скоротити робочий час до 4 днів.
- Німеччина
У рамках ініціативи 41 організація провела шестимісячну пілотну програму з переходу на чотириденний робочий тиждень, яка тривала з 2023 по 2024 рік. Результати продемонстрували перспективу, тому чимало компаній продовжили практику.
- Польща
Від 30 червня 2025 року країна запускає пілотну програму скорочення робочого часу без втрати зарплати.
- Ісландія
З 2015 по 2019 рік було проведено низку експериментів, спрямованих на скорочення робочого тижня. До 2022 року понад 51% працівників у країні перейшли на чотириденний робочий тиждень.
- Данія
Хоча офіційно країна не запровадила 4-денний робочий тиждень, тут і так середній робочий тиждень складає лише 37 годин.
- Франція
З 1995 року у Франції діє 35-годинний робочий тиждень, що значно менше за стандартний 40-годинний. Хоча чотириденний робочий тиждень ще не був законодавчо закріплений, приблизно 10 000 працівників у країні вже ним користуються.
- Португалія
Країна є однією з останніх націй, які пішли на тестування чотириденного робочого тижня.
- Іспанія
У 2023 році у Валенсії стартував пілотний проєкт, який охопив 360 000 працівників. Уряд оголосив про початок трирічної випробувальної програми, спрямованої на заохочення компаній до ширшого впровадження практики.
- Нідерланди
Ця країна має найкоротший середній робочий тиждень у світі – 29 годин. Згідно з чинним трудовим законодавством, громадяни мають право працювати на умовах неповного робочого часу, якщо роботодавці не проти.
- Велика Британія
У 2022 році у Британії відбувся найбільший у світі експеримент із запровадження чотириденного робочого тижня, в якому взяли участь понад 60 компаній і майже 3 000 працівників. Успіх спонукав багато компаній-учасниць запровадити таку модель роботи на постійній основі.