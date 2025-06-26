Чотириденний робочий тиждень: де в Європі можна менше працювати

Протягом останніх років в усьому світі обговорюється концепція чотириденного робочого тижня. Така формула має безліч переваг як для працівників, так і для роботодавців.

Тому кілька країн вже прийняли законодавство про його запровадження, тоді як інші – проводять пілотні проєкти для повної оцінки. 24 Канал розповідає, в яких європейських країнах є 4-денний робочий тиждень.

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В яких країнах Європи 4-денний робочий тиждень

Бельгія

Ця європейська країна першою прийняла законодавство про чотириденний робочий тиждень у 2022-му. Працівники зобов'язані працювати загалом 40 годин на тиждень, але мають можливість скоротити робочий час до 4 днів.

Німеччина

У рамках ініціативи 41 організація провела шестимісячну пілотну програму з переходу на чотириденний робочий тиждень, яка тривала з 2023 по 2024 рік. Результати продемонстрували перспективу, тому чимало компаній продовжили практику.

Польща

Від 30 червня 2025 року країна запускає пілотну програму скорочення робочого часу без втрати зарплати.

Ісландія

З 2015 по 2019 рік було проведено низку експериментів, спрямованих на скорочення робочого тижня. До 2022 року понад 51% працівників у країні перейшли на чотириденний робочий тиждень.

Данія

Хоча офіційно країна не запровадила 4-денний робочий тиждень, тут і так середній робочий тиждень складає лише 37 годин.

Франція

З 1995 року у Франції діє 35-годинний робочий тиждень, що значно менше за стандартний 40-годинний. Хоча чотириденний робочий тиждень ще не був законодавчо закріплений, приблизно 10 000 працівників у країні вже ним користуються.

Португалія

Країна є однією з останніх націй, які пішли на тестування чотириденного робочого тижня.

Іспанія

У 2023 році у Валенсії стартував пілотний проєкт, який охопив 360 000 працівників. Уряд оголосив про початок трирічної випробувальної програми, спрямованої на заохочення компаній до ширшого впровадження практики.

Нідерланди

Ця країна має найкоротший середній робочий тиждень у світі – 29 годин. Згідно з чинним трудовим законодавством, громадяни мають право працювати на умовах неповного робочого часу, якщо роботодавці не проти.

Велика Британія

У 2022 році у Британії відбувся найбільший у світі експеримент із запровадження чотириденного робочого тижня, в якому взяли участь понад 60 компаній і майже 3 000 працівників. Успіх спонукав багато компаній-учасниць запровадити таку модель роботи на постійній основі.