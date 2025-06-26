Пілотні програми показують, що такий графік роботи знижує стрес та вигорання у працівників, і вони стають ще продуктивнішими. Про це пише 24 Канал.

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Які країни хочуть перейти на 4-денний робочий тиждень

Франція

З 1995 року Франція має 35-годинний робочий тиждень, що вже легше, ніж 40 годин.

Законодавчо 4-денний тиждень ще не впровадили, але близько 10 000 працівників уже працюють за таким графіком.

Польща

Перші випробування у містах Лешно, Влоцлавек, Свебодзіце та Щецинек показали, що при такому графіку у працівників знижується рівень вигорання та підвищується продуктивність.

Тому від 30 червня 2025 року країна запускає пілотну програму скорочення робочого часу без втрати зарплати. Працівники зможуть обрати один із трьох варіантів: 4-денний тиждень, 6-годинний робочий день або додаткові дні відпустки.

Німеччина

У 2023 – 2024 роках 41 компанія провела шестимісячний експеримент із чотириденним робочим тижнем. Результати були настільки позитивними, що 73% компаній вирішили продовжити практику.

Профспілка IG Metall закликає ввести такий графік всіх роботодавців, але уряд на це поки не наважився. Тим часом 71% німців підтримують таку ідею.

Іспанія

У 2023 році у Валенсії стартувала пілотна програма за участю 360 000 працівників. Експеримент показав позитивні результати, тому країна думає над тим, щоб розширити цю практику.

Велика Британія

У 2022 році 61 компанія та понад 3 300 працівників брали участь у шестимісячному експерименті Кембриджу, Оксфорду та Бостонського коледжу, в межах якого працювали 4 дні на тиждень.

Дослідники назвали результати "надзвичайно успішними", тому багато компаній планують зробити такий графік постійним.

Австралія

У серпні 2022 року 26 компаній теж розпочали таку пілотну програму, і результати показали підвищення продуктивності та задоволеності працівників. Тому країна серйозно розглядає можливість розширити цю систему.

Португалія

Також такий графік тестували у Португалії. Пілотні програми показали позитивні результати, тому країна наразі теж вивчає можливість законодавчих змін.

