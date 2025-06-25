Так, днями Польща заявила, що приєднається до переліку держав, де працівники мають лише 4 робочі дні. Тому 24 Канал нагадує, де ще у світі тестують скорочений робочий тиждень, а де він вже на законодавчому рівні.
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В яких країнах тестують 4 робочі дні на тиждень
- Ісландія
Ісландія стала світовим лідером у впровадженні чотириденного робочого тижня: майже 90% її працівників працюють за скороченим графіком. Цей помітний зсув відбувся після одного з найбільших і наймасштабніших випробувань чотириденного робочого тижня, яке тривало з 2015 по 2019 рік.
- Франція
Підприємці у Франції дедалі частіше переходять на чотириденний робочий тиждень, попри відсутність законодавчих норм, які б підтримували цю зміну.
Ця тенденція спостерігається вже понад два десятиліття після того, як у країні було запроваджено 35-годинний робочий тиждень, що, можливо, спонукає підприємства шукати альтернативні графіки роботи.
- Литва
З 2021 року в Литві діє закон, який дозволяє батькам з маленькими дітьми працювати максимум 32 години на тиждень. Це фактично означає чотириденний робочий тиждень для таких працівників, хоча такий графік не має офіційного законодавчого затвердження.
- Польща
Польща запускає пілотний проєкт переходу на 4-денний робочий тиждень з 30 червня, пропонуючи працівникам кілька гнучких варіантів зайнятості без зміни зарплати.
- Німеччина
У Німеччині проводилася шестимісячна пілотна програма у 2023 і 2024 роках, в якій брала участь 41 організація, що перейшла на чотириденний робочий тиждень. Ініціатива викликала значний інтерес: 73% компаній-учасниць висловилися за те, щоб зберегти новий графік і надалі.
З середньою тривалістю робочого тижня близько 34 годин Німеччина вже входить до числа країн з найкоротшим робочим часом у світі.
- Данія та Нідерланди
Нідерланди та Данія – країни з найкоротшим середнім робочим тижнем у світі. Хоча жодна з держав офіційно не запровадила чотириденний робочий тиждень, працівники в Нідерландах в середньому працюють лише 29 годин на тиждень, тоді як у Данії – 33 години.
Де у світі працюють 4 дні в тиждень / Фото Unsplash
- Іспанія
У 2023 році у Валенсії провели експеримент із 4-денним графіком, який охопив 360 000 працівників. Наразі уряд має трирічну програму, що повинна заохотити компанії до впровадження цієї моделі.
Де 4-денний робочий тиждень на державному рівні
Бельгія
Це перша європейська країна, яка у 2022 році на законодавчому рівні впровадила 4-денний робочий тиждень у межах зусиль відновлення після пандемії. Працівники, як і раніше, зобов'язані відпрацьовувати 40 годин на тиждень, проте можуть розподіляти їх так, щоб працювати лише 4 дні.
- Японія
З квітня 2025 року в Токіо державні службовці працюють за 4-денним графіком. Ініціатива, оголошена в грудні 2024 року, спрямована на розв'язання проблеми низької народжуваності та запобігання випадкам передчасної смерті від перевтоми.
- ОАЕ
У січні 2022 року емірат Шарджа першим в країні перейшов на чотириденний робочий тиждень для державних службовців. Хоча така практика ще не поширена на рівні всієї держави, вона стала поштовхом до обговорень по всьому ОАЕ.
- Велика Британія
Експеримент із 4-денним робочим тижнем у 2022 році став найбільшим у світі. У ньому взяли участь понад 60 компаній і майже 3 000 працівників. Завдяки успіху ініціативи багато компаній запровадили цю модель на постійній основі.