Так, днями Польща заявила, що приєднається до переліку держав, де працівники мають лише 4 робочі дні. Тому 24 Канал нагадує, де ще у світі тестують скорочений робочий тиждень, а де він вже на законодавчому рівні.

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В яких країнах тестують 4 робочі дні на тиждень

Ісландія

Ісландія стала світовим лідером у впровадженні чотириденного робочого тижня: майже 90% її працівників працюють за скороченим графіком. Цей помітний зсув відбувся після одного з найбільших і наймасштабніших випробувань чотириденного робочого тижня, яке тривало з 2015 по 2019 рік.

Франція

Підприємці у Франції дедалі частіше переходять на чотириденний робочий тиждень, попри відсутність законодавчих норм, які б підтримували цю зміну.

Ця тенденція спостерігається вже понад два десятиліття після того, як у країні було запроваджено 35-годинний робочий тиждень, що, можливо, спонукає підприємства шукати альтернативні графіки роботи.

Литва

З 2021 року в Литві діє закон, який дозволяє батькам з маленькими дітьми працювати максимум 32 години на тиждень. Це фактично означає чотириденний робочий тиждень для таких працівників, хоча такий графік не має офіційного законодавчого затвердження.

Польща

Польща запускає пілотний проєкт переходу на 4-денний робочий тиждень з 30 червня, пропонуючи працівникам кілька гнучких варіантів зайнятості без зміни зарплати.

Німеччина

У Німеччині проводилася шестимісячна пілотна програма у 2023 і 2024 роках, в якій брала участь 41 організація, що перейшла на чотириденний робочий тиждень. Ініціатива викликала значний інтерес: 73% компаній-учасниць висловилися за те, щоб зберегти новий графік і надалі.

З середньою тривалістю робочого тижня близько 34 годин Німеччина вже входить до числа країн з найкоротшим робочим часом у світі.

Данія та Нідерланди

Нідерланди та Данія – країни з найкоротшим середнім робочим тижнем у світі. Хоча жодна з держав офіційно не запровадила чотириденний робочий тиждень, працівники в Нідерландах в середньому працюють лише 29 годин на тиждень, тоді як у Данії – 33 години.



Де у світі працюють 4 дні в тиждень / Фото Unsplash

Іспанія

У 2023 році у Валенсії провели експеримент із 4-денним графіком, який охопив 360 000 працівників. Наразі уряд має трирічну програму, що повинна заохотити компанії до впровадження цієї моделі.

Де 4-денний робочий тиждень на державному рівні

Бельгія

Це перша європейська країна, яка у 2022 році на законодавчому рівні впровадила 4-денний робочий тиждень у межах зусиль відновлення після пандемії. Працівники, як і раніше, зобов'язані відпрацьовувати 40 годин на тиждень, проте можуть розподіляти їх так, щоб працювати лише 4 дні.

Японія

З квітня 2025 року в Токіо державні службовці працюють за 4-денним графіком. Ініціатива, оголошена в грудні 2024 року, спрямована на розв'язання проблеми низької народжуваності та запобігання випадкам передчасної смерті від перевтоми.

ОАЕ

У січні 2022 року емірат Шарджа першим в країні перейшов на чотириденний робочий тиждень для державних службовців. Хоча така практика ще не поширена на рівні всієї держави, вона стала поштовхом до обговорень по всьому ОАЕ.

Велика Британія

Експеримент із 4-денним робочим тижнем у 2022 році став найбільшим у світі. У ньому взяли участь понад 60 компаній і майже 3 000 працівників. Завдяки успіху ініціативи багато компаній запровадили цю модель на постійній основі.