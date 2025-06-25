У деяких країнах зараз експериментують і намагаються скоротити робочий тиждень. Бо дослідження показали, що це позитивно впливає на працівників. Про це пише 24 Канал.

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Скільки годин працюють люди в Європі

Наприклад, в Україні встановлена норма робочих годин – до 40 годин на тиждень. Тобто це по 8 годин на день, якщо у працівника стандартний графік 5 через 2.

Це означає, що роботодавець не може змушувати працівника працювати більше.

Проте у період воєнного стану для об'єктів критичної інфраструктури норму збільшили до 60 годин на тиждень, але це не обов'язково – рішення залишається за роботодавцем.



40 робочих годин – стандартна норма, яку не варто перевищувати / Pexels

Норма у про 40 робочих годин також діє у Чехії, Греції, Болгарії, Угорщині, Румунії, Німеччини й ще в багатьох країнах Європи, зокрема у Польщі. Хоч від 30 червня Польща впровадить пілотну програму скорочення робочого тижня для деяких компаній.

Також є країни з меншою нормою, при цьому компанії часто ще більше скорочують робочі години для працівників.

Наприклад у Нідерландах стандартний робочий тиждень становить 38 годин, але по факту люди працюють значно менше. За даними досліджень, люди приділяють час роботі у середньому 29,8 годин на тиждень – це найменше у світі.

Тим часом у Данії стандартна тривалість робочого тижня становить 37 годин, у Франції – 35 годин.