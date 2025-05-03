Очікується, що участь у пілотній програмі буде добровільною. А підприємцям, які захочуть до неї приєднатися, обіцяють заохочення. Про це пише 24 Канал із посиланням на Yavp.pl.

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У квітні Мінпраці завершило дослідження наслідків скорочення робочого часу в кількох установах. Воно виявило, що зменшення робочих годин покращило здоров'я працівників, які рідше користувалися лікарняними.

Тож міністерство впевнене, що скорочення робочого часу в Польщі буде вигідним для працівників і покращить їхню ефективність.

Як у Польщі хочуть скоротити робочі години

Наразі деталей програми ще немає. Проте відомо, що взяти участь зможуть взяти як приватні компанії, так і державні установи чи організації з громадського сектору.

Міністерка праці та соціальної політики Агнєшка Дзем'янович-Бонк зауважила, що до скорочення робочого часу в компанії можна буде прийти кількома шляхами. І учасники пілотної програми самі обиратимуть модель, яка найкраще підходить їхній компанії.

Наприклад:

Можна буде скоротити кількість годин роботи протягом одного дня,

Або ввести чотириденний робочий тиждень,

Або впровадити скорочену п'ятницю,

Або ж просто надавати додаткові дні до відпустки.

Правила та умови участі в програмі Мінпраці Польщі має оголосити до 30 червня 2025 року. Очікується, що набір учасників розпочнуть вже в другій половині 2025 року.