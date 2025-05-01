Дані "Барометра польського ринку праці" свідчать, що для більшості українців Польща є місцем тимчасового працевлаштування, а не довгострокової релокації. Про це пише 24 Канал із посиланням на businessinsider.com.pl.

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Настрої українців у Польщі

Останнє дослідження показує, що майже 9 з 10 українців добре оцінюють своє професійне становище в Польщі. Проте лише кожен 7 опитаний планує залишитися в Польщі назавжди – лише 14% розглядають таку можливість.

Крім цього, ставлення українців до поляків почало змінюватися: лише 64% респондентів мають позитивну думку про поляків – це на 6% нижче, ніж під час торішнього дослідження. При цьому жінки значно частіше, ніж чоловіки, сприймають Польщу позитивно (69% проти 56%).

Також зростає група українців, які мають нейтральне ставлення до поляків – наразі це 32,75%, що на 6% більше, ніж торік.

Настрої поляків щодо українських працівників теж змінюються

48% поляків мають нейтральне ставлення до українців. Але тих, хто ставиться позитивно, значно менше. Наразі це 23% – на 12% менше, ніж минулого року.

Також 24% поляків заявили про негативне і навіть вкрай негативне ставлення до українців. Кількість таких людей зросла на 6%.

У стосунках між поляками та українцями помітні поступові зміни. Початкова хвиля солідарності поступається місцем повсякденним викликам – як у соціальній, так і в економічній сфері,

– заявив Кшиштоф Інглот, експерт з ринку праці, засновник Personnel Service.

До слова, віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов вважає, що одразу після завершення війни в Україну можуть повернутися приблизно 30% біженців. Далі все залежатиме від того, чи змінюватиметься наша країна на краще.