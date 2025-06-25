Так, днях Польша заявила, что присоединится к перечню государств, где работники имеют только 4 рабочих дня. Поэтому 24 Канал напоминает, где еще в мире тестируют сокращенную рабочую неделю, а где она уже на законодательном уровне.

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В каких странах тестируют 4 рабочих дня в неделю

Исландия

Исландия стала мировым лидером во внедрении четырехдневной рабочей недели: почти 90% ее работников работают по сокращенному графику. Этот заметный сдвиг произошел после одного из крупнейших и самых масштабных испытаний четырехдневной рабочей недели, которое длилось с 2015 по 2019 год.

Франция

Предприниматели во Франции все чаще переходят на четырехдневную рабочую неделю, несмотря на отсутствие законодательных норм, которые бы поддерживали это изменение.

Эта тенденция наблюдается уже более двух десятилетий после того, как в стране была введена 35-часовая рабочая неделя, что, возможно, побуждает предприятия искать альтернативные графики работы.

Литва

С 2021 года в Литве действует закон, который позволяет родителям с маленькими детьми работать максимум 32 часа в неделю. Это фактически означает четырехдневную рабочую неделю для таких работников, хотя такой график не имеет официального законодательного утверждения.

Польша

Польша запускает пилотный проект перехода на 4-дневную рабочую неделю с 30 июня, предлагая работникам несколько гибких вариантов занятости без изменения зарплаты.

Германия

В Германии проводилась шестимесячная пилотная программа в 2023 и 2024 годах, в которой участвовала 41 организация, перешедшая на четырехдневную рабочую неделю. Инициатива вызвала значительный интерес: 73% компаний-участниц высказались за то, чтобы сохранить новый график и в дальнейшем.

Со средней продолжительностью рабочей недели около 34 часов Германия уже входит в число стран с самым коротким рабочим временем в мире.

Дания и Нидерланды

Нидерланды и Дания – страны с самой короткой средней рабочей неделей в мире. Хотя ни одно из государств официально не ввела четырехдневную рабочую неделю, работники в Нидерландах в среднем работают только 29 часов в неделю, тогда как в Дании – 33 часа.



Где в мире работают 4 дня в неделю / Фото Unsplash

Испания

В 2023 году в Валенсии провели эксперимент с 4-дневным графиком, который охватил 360 000 работников. Сейчас правительство имеет трехлетнюю программу,, которая должна поощрить компании к внедрению этой модели.

Где 4-дневная рабочая неделя на государственном уровне

Бельгия

Это первая европейская страна, которая в 2022 году на законодательном уровне внедрила 4-дневную рабочую неделю в рамках усилий восстановления после пандемии. Работники, по-прежнему, обязаны отрабатывать 40 часов в неделю, однако могут распределять их так, чтобы работать только 4 дня.

Япония

С апреля 2025 года в Токио государственные служащие работают по 4-дневному графику. Инициатива, объявлена в декабре 2024 года, направлена на решение проблемы низкой рождаемости и предотвращения случаев преждевременной смерти от переутомления.

ОАЭ

В январе 2022 года эмират Шарджа первым в стране перешел на четырехдневную рабочую неделю для государственных служащих. Хотя такая практика еще не распространена на уровне всего государства, она стала толчком к обсуждениям по всему ОАЭ.

Великобритания

Эксперимент с 4-дневной рабочей неделей в 2022 году стал крупнейшим в мире. В нем приняли участие более 60 компаний и почти 3 000 работников. Благодаря успеху инициативы многие компании ввели эту модель на постоянной основе.