Паспорт не потрібний: в популярному аеропорту вже використовують розпізнавання обличчя
Міжнародний аеропорт Хамад та авіакомпанія Qatar Airways запустили новий сервіс, що дозволяє використовувати розпізнавання обличчя замість закордонного паспорта, аби швидше пройти контроль.
Пасажири, що вилітають з Дохи з авіакомпанією Qatar Airways, тепер зможуть набагато швидше проходити контроль в аеропорту – і паспорт взагалі не знадобиться. Після запуску нової біометричної послуги достатньо лише просканувати своє обличчя, пише Euronews.
Як працюватиме функція розпізнавання обличчя?
Нова система біометричного контролю з розпізнаванням обличчя має дозволити туристам у Катарі проходити контроль в аеропорту швидше та простіше. Це має забезпечити "більш безперервну" подорож.
Ця послуга – це одна з "найбільших у своєму роді впроваджень" перевірки пасажирів не тільки на Близькому Сході, але й в усьому світі – вона об'єднує близько 700 точок контакту по всьому аеропорту.
Впровадження такого масштабу показує, яким може бути стандарт безпаперової обробки пасажирських документів,
– написали у Міжнародному аеропорту Хамад.
За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту, темпи впровадження біометрії прискорюються, і мандрівникам це справді подобається. У 2025 році вже половина пасажирів використовували біометричні дані в якийсь момент своєї подорожі, і 85% з них залишилися задоволені цим досвідом.
Для того, аби проходити контроль без паспорта, спершу потрібно отримати Fast Pass – зробити це можна через мобільний застосунок авіакомпанії, або ж у кіосках самообслуговування. Доступна ця функція для пасажирів, яким вже виповнилося 18 років і більше, і вони повинні мати дійсний паспорт, а подорож має починатися у Досі.