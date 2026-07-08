Пасажири, що вилітають з Дохи з авіакомпанією Qatar Airways, тепер зможуть набагато швидше проходити контроль в аеропорту – і паспорт взагалі не знадобиться. Після запуску нової біометричної послуги достатньо лише просканувати своє обличчя, пише Euronews.

Як працюватиме функція розпізнавання обличчя?

Нова система біометричного контролю з розпізнаванням обличчя має дозволити туристам у Катарі проходити контроль в аеропорту швидше та простіше. Це має забезпечити "більш безперервну" подорож.

Ця послуга – це одна з "найбільших у своєму роді впроваджень" перевірки пасажирів не тільки на Близькому Сході, але й в усьому світі – вона об'єднує близько 700 точок контакту по всьому аеропорту.

Впровадження такого масштабу показує, яким може бути стандарт безпаперової обробки пасажирських документів,

– написали у Міжнародному аеропорту Хамад.

За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту, темпи впровадження біометрії прискорюються, і мандрівникам це справді подобається. У 2025 році вже половина пасажирів використовували біометричні дані в якийсь момент своєї подорожі, і 85% з них залишилися задоволені цим досвідом.

Для того, аби проходити контроль без паспорта, спершу потрібно отримати Fast Pass – зробити це можна через мобільний застосунок авіакомпанії, або ж у кіосках самообслуговування. Доступна ця функція для пасажирів, яким вже виповнилося 18 років і більше, і вони повинні мати дійсний паспорт, а подорож має починатися у Досі.