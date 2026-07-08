Пассажиры, вылетающие из Дохи рейсами авиакомпании Qatar Airways, теперь смогут гораздо быстрее проходить контроль в аэропорту – при этом паспорт вообще не понадобится. После запуска новой биометрической услуги достаточно лишь отсканировать свое лицо, пишет Euronews.

Как будет работать функция распознавания лица?

Новая система биометрического контроля с распознаванием лиц должна позволить туристам в Катаре проходить контроль в аэропорту быстрее и проще. Это должно обеспечить "более бесперебойное" путешествие.

Эта услуга – одно из "крупнейших в своем роде внедрений" системы проверки пассажиров не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире – она объединяет около 700 точек контакта по всему аэропорту.

Внедрение такого масштаба демонстрирует, каким может быть стандарт безбумажной обработки пассажирских документов,

– сообщили в Международном аэропорту Хамад.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, темпы внедрения биометрии ускоряются, и путешественникам это действительно нравится. В 2025 году уже половина пассажиров использовали биометрические данные в какой-то момент своего путешествия, и 85% из них остались довольны этим опытом.

Чтобы проходить контроль без паспорта, сначала нужно получить Fast Pass – сделать это можно через мобильное приложение авиакомпании или в киосках самообслуживания. Эта функция доступна для пассажиров, которым уже исполнилось 18 лет и более, и у них должен быть действительный паспорт, а путешествие должно начинаться в Дохе.