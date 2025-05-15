SPA прямо в апартаментах: на Airbnb туристам пропонують нові приватні послуги

Airbnb, провідна платформа для короткострокової оренди житла, представила нову послугу під назвою Airbnb Services. Ця пропозиція дозволяє користувачам наймати спеціалістів безпосередньо у своїх тимчасових або постійних помешканнях.

Мовиться про приватних кухарів, фотографів, масажистів, персональних тренерів, перукарів та візажистів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

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На Airbnb туристам пропонують нові послуги

Компанія повідомила про стратегічне рішення у відповідь на перегляд прогнозу прибутку на другий квартал 2025 року в бік зменшення. Зниження прогнозу пов'язане зі зменшенням попиту на подорожі, посиленням регуляторного контролю з боку місцевих органів влади, спрямованого на Airbnb, та посиленням конкуренції з боку готельної індустрії.

Люди обирають готелі через їхні послуги. Люди обирають Airbnb через простір... тепер ми даємо вам найкраще з обох світів,

– заявив гендиректор компанії Браян Ческі.



На Airbnb тепер можна найняти приватних масажистів / Фото Unsplash

Фахівці можуть відвідувати клієнтів у їхніх помешканнях на Airbnb, а також у будь-якому іншому місці, включно з постійним місцем проживання. Наразі ці послуги пропонуються у 260 містах, а їхня вартість починається від 50 доларів.

Ческі сподівається, що ця нова функція може вплинути на мандрівників, які обирають між Airbnb і готелем.

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