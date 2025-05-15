Речь идет о частных поварах, фотографов, массажистов, персональных тренеров, парикмахеров и визажистов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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На Airbnb туристам предлагают новые услуги

Компания сообщила о стратегическом решении в ответ на пересмотр прогноза прибыли на второй квартал 2025 года в сторону уменьшения. Снижение прогноза связано с уменьшением спроса на путешествия, усилением регуляторного контроля со стороны местных органов власти, направленного на Airbnb, и усилением конкуренции со стороны гостиничной индустрии.

Люди выбирают отели из-за их услуг. Люди выбирают Airbnb из-за пространства ... теперь мы даем вам лучшее из обоих миров,

– заявил гендиректор компании Брайан Чески.



На Airbnb теперь можно нанять частных массажистов / Фото Unsplash

Специалисты могут посещать клиентов в их домах на Airbnb, а также в любом другом месте, включая постоянное место жительства. Сейчас эти услуги предлагаются в 260 городах, а их стоимость начинается от 50 долларов.

Чески надеется, что эта новая функция может повлиять на путешественников, которые выбирают между Airbnb и отелем.

А ранее в Лондоне создали карту с солнечными террасами пабов.