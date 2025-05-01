В Лондоне теперь это не проблема – здесь представили онлайн-карту, которая в реальном времени показывает, какие террасы пабов и кафе расположены на солнце. Сайт создан для тех, кто с наступлением теплого сезона ищет место, чтобы выпить или перекусить под открытым небом, пишет 24 Канал со ссылкой на TimeOut.

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В Лондоне создали карту с солнечными террасами пабов

Архитектор Мо Давод представил революционную разработку – платформу Sunseekr, сложный инструмент, который интегрирует отслеживание положения солнца с данными о высоте окружающих зданий.

Инновационная карта использует моделирование теней в реальном времени, современное навигационное программное обеспечение Mapbox и исчерпывающие данные с OpenStreetMap. Давод впервые представил эту концепцию на Reddit, подчеркнув ее потенциал для революции в городском планировании и использовании открытого пространства.



В Лондоне создали карту, которая показывает солнечные террасы пабов / Скриншот с платформы

Sunseekr предназначен не только для любителей солнца, но и для тех, кто ищет убежища от жары. В приложении есть карта, которая выделяет затененные места.

Создатель концепции объявил о планах расширяться за пределы кафе и пабов – в будущем на карте появятся и летние террасы ресторанов.

А ранее 24 Канал рассказывал о том, что пирамиды Гизы отремонтируют за 51 миллион долларов.