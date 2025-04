Инициатива обойдется примерно в 51 миллион долларов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Express.

Пирамиды Гизы наконец отреставрируют

Контракт на реализацию комплексного проекта реконструкции получила компания Orascom Pyramids Entertainment Services. Эта инициатива предусматривает:

реставрацию нескольких древних гробниц,

внедрение новой системы онлайн-продажи билетов,

модернизацию центра для посетителей.

Как известно, компания уже инициировала изменения в системе управления памятником. В частности, частный транспорт и туристические автобусы были запрещены на территории памятника. Доступ для туристов теперь будет только через парк из 45 электрических автобусов, которые будут курсировать каждые 5 минут от плато вдоль шоссе Фаюм.

Кроме того, вход, который ранее был доступен возле отеля Marriott Mena House, больше не будет использоваться для въезда на территорию комплекса пирамид Гиз.



Пирамиды в Египте отреставрируют / Фото Unsplash

Зафиксировали и жестокое обращение с животными

Недавнее расследование, проведенное организацией "People for the Ethical Treatment of Animals" (PETA), выявило тревожные случаи жестокого обращения с животными в этом регионе.

PETA задокументировала регулярные избиения, пинки, плети и голодания лошадей и верблюдов возле пирамид... Пирамиды Гизы должны символизировать красоту и историю Египта, а не бесконтрольное издевательство над животными,

– заявил вице-президент PETA Asia Джейсон Бейкер.

Он призвал правительство Египта принять меры, чтобы убрать из Гизы животных, которые страдают.

