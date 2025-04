Ініціатива обійдеться приблизно в 51 мільйон доларів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Daily Express.

Піраміди Гізи нарешті відреставрують

Контракт на реалізацію комплексного проєкту реконструкції отримала компанія Orascom Pyramids Entertainment Services. Ця ініціатива передбачає:

реставрацію кількох стародавніх гробниць,

впровадження нової системи онлайн-продажу квитків,

модернізацію центру для відвідувачів.

Як відомо, компанія вже ініціювала зміни в системі управління пам'яткою. Зокрема, приватний транспорт і туристичні автобуси були заборонені на території пам'ятки. Доступ для туристів тепер буде лише через парк з 45 електричних автобусів, які курсуватимуть кожні 5 хвилин від плато вздовж шосе Фаюм.

Крім того, вхід, який раніше був доступний біля готелю Marriott Mena House, більше не буде використовуватися для в'їзду на територію комплексу пірамід Гіз.



Піраміди в Єгипті відреставрують / Фото Unsplash

Зафіксували й жорстоке поводження з тваринами

Нещодавнє розслідування, проведене організацією "People for the Ethical Treatment of Animals" (PETA), виявило тривожні випадки жорстокого поводження з тваринами в цьому регіоні.

PETA задокументувала регулярні побиття, стусани, батоги і голодування коней і верблюдів біля пірамід... Піраміди Гізи мають символізувати красу та історію Єгипту, а не безконтрольне знущання з тварин,

– заявив віцепрезидент PETA Asia Джейсон Бейкер.

Він закликав уряд Єгипту вжити заходів, щоб прибрати з Гізи тварин, які страждають.

