Также эта функция будет полезна тем, кто сохраняет изображения с названиями интересных заведений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 9to5Google.

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Как работает новая функция Google "Карты"

Отныне "Карты" способны определять локацию по скриншоту, даже без указания адреса. Функция работает на базе нейросети Google Gemini.

Она ищет места по узнаваемым объектам на изображениях. Если место популярное или известное, то его точно удастся найти.

Поиск можно осуществить как и по отдельному изображению, импортировав его и из галереи, так и по всем сразу, которые есть на устройстве.

Если вы предоставите доступ ко всем фотографиям – Google автоматически найдет новые скриншоты с локациями и поместит их в карусель для просмотра.

Также приложение автоматически предлагает сохранить место в раздел "Вы", откуда его легко перенести в нужную коллекцию.

Как осуществить поиск по скриншоту в Google "Карты": смотрите видео

Пока функция доступна только на iOS и поддерживает только английский язык. Однако со временем она заработает и на Android.

В общем существует множество приложений, которые могут упростить жизнь во время путешествия. Ранее мы писали о 5 полезных приложений для украинцев в Польше.