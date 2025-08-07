Вперше за 13 років відновили рейси у "найнебезпечніше місто світу"
Вперше за 13 років відновили авіаційні рейси до одного з найнебезпечніших міст світу. Тепер до Алеппо у Сирії можна потрапити літаком.
1 серпня 2025 року Turkish Airlines відновила рейси між аеропортом Стамбула та Алеппо. Про це пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail.
Чому Туреччина відновила польоти до Сирії?
Через громадянську війну Turkish Airlines припинила всі рейси до Сирії ще у 2012 році.
Алеппо довгий час вважали небезпечним містом для відвідування. Але з моменту падіння режиму Башара Асада минулого року політична ситуація в країні змінилася.
Довідка. Тепер Turkish Airlines пропонує щоденний рейс зі Стамбула до Алеппо. Вартість квитків й назад становить за знижкою 299 доларів (226 фунтів стерлінгів) туди й назад.
Також цього року відносилися рейси з Туреччини та ОАЕ до міжнародного аеропорту Дамаска. Тим часом Qatar Airways теж планує розпочати рейси до Алеппо з Дохи наступного місяця.
Водночас не все так радісно. Виглядає, що Сирія рухається у напрямку шаріату, оскільки нещодавно тимчасовий уряд ввів суворі правила для жінок.