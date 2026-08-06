Податкова буде аналізувати поїздки українців за кордон: кому слід бути уважними

Під час визначення податкового резидентства українців віднині Державна податкова служба зможе також враховувати й інформацію про перетин кордону.

Самі собою часті поїздки за кордон не будуть означати претензії від податкових органів. Про це розповіла податкова консультантка Олександра Томашевська в інтерв'ю "РБК-Україна".

Чому податкова аналізуватиме поїздки за кордон?

За словами податкової консультантки, кількість поїздок за кордон може враховуватися у випадку, якщо людина заявляє, що постійно проживає за кордоном – але при цьому досить часто повертається до України. Це може свідчити про тісніший зв'язок.

Водночас оцінку не планують обмежувати лише інформацією про перетин кордону. Податкова може звернути увагу ще на кілька обставин:

де проживає родина людини;

в якій країні вона працює, веде бізнес чи отримує дохід;

чи є в людини житло в Україні.

Якщо родина проживає разом з людиною за кордоном, то це може стати вагомим аргументом на користь того, що саме там центр її інтересів. А ось якщо робота, житло та підприємницька діяльність зосереджені в Україні, це може свідчити про зворотне.

Один зі способів мінімізувати аргументи про тісний зв'язок з Україною – це зняття з реєстрації місця проживання. Але Олександра Томашевська попередила, що такий крок матиме серйозні наслідки.

Але це серйозний крок. Потрібно повідомляти банки, виникають інші практичні наслідки. Це рішення для тих, хто справді більше не планує жити в Україні,

– пояснила експертка.

Вона також зауважила, що чимало людей помилково вважають, що якщо вони працюють за кордоном, то інформація взагалі не повинна передаватися до України, але це не так. Якщо людина не впевнена у своєму податковому статусі, Томашевська радить не читати окремі блоги чи роз'яснення, а дивитися одразу на закони. Адже лише вони визначають, хто та за яких підстав є податковим резидентом.