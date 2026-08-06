Сами по себе частые поездки за границу не повлекут за собой претензий со стороны налоговых органов. Об этом рассказала налоговый консультант Александра Томашевская в интервью "РБК-Украина".

Почему налоговая будет анализировать поездки за границу?

По словам налогового консультанта, количество поездок за границу может учитываться в том случае, если человек заявляет, что постоянно проживает за границей, но при этом довольно часто возвращается в Украину. Это может свидетельствовать о более тесной связи.

В то же время оценку не планируют ограничивать только информацией о пересечении границы. Налоговая может обратить внимание еще на несколько обстоятельств:

где проживает семья человека;

в какой стране она работает, ведет бизнес или получает доход;

есть ли у человека жилье в Украине.

Если семья проживает вместе с человеком за границей, то это может стать весомым аргументом в пользу того, что именно там находится центр ее интересов. А вот если работа, жилье и предпринимательская деятельность сосредоточены в Украине, это может свидетельствовать об обратном.

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Один из способов минимизировать аргументы о тесной связи с Украиной – это снятие с регистрации по месту жительства. Но Александра Томашевская предупредила, что такой шаг будет иметь серьезные последствия.

Но это серьезный шаг. Нужно уведомлять банки, возникают и другие практические последствия. Это решение для тех, кто действительно больше не планирует жить в Украине,

– пояснила эксперт.

Она также отметила, что многие люди ошибочно полагают, что если они работают за границей, то информация вообще не должна передаваться в Украину, но это не так. Если человек не уверен в своем налоговом статусе, Томашевская советует не читать отдельные блоги или разъяснения, а сразу обращаться к законам. Ведь только они определяют, кто и на каких основаниях является налоговым резидентом.