Автоматизовану процедуру подачі документів для вчинення нотаріальних дій запровадили вже у 120 посольствах та консульствах України.

Відтепер українці, що перебувають за кордоном, можуть завантажувати нотаріальні документи та подавати заяви онлайн, повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС України.

Як працює система "е-Консул"?

Поетапне введення в дію системи "е-Консул" почалося ще з 1 липня 2025 року. І вже зараз подавати інформацію та документи можна в електронній формі через електронний кабінет заявника системи в усіх 120 закордонних дипустановах, що надають консульські послуги.

Отож, це значить, що українці за кордоном можуть у будь-який час:

подати онлайн-заяву на вчинення нотаріальної дії;

завантажити зразок потрібної довіреності чи нотаріальної заяви;

завантажити всі необхідні документи.

Тепер усі процедури подачі та обробки документів можна здійснити без попереднього фізичного відвідування дипустанови. Після онлайн-подачі залишається лише короткий візит для отримання готового документа, що значно економить час та ресурси громадян,

– повідомили у МЗС.

Згідно зі статистикою, послуга вже показала себе як зручна: тільки за липень та серпень з моменту підключення двох черг дипустанов нею скористалося вже майже пів тисячі українців.

Нашим безумовним пріоритетом і надалі залишається захист прав та інтересів громадян України за кордоном. Для цього МЗС продовжує працювати над реформою консульських послуг і максимальним спрощенням доступу до них,

– додав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

