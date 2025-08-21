Система автоматизованого нотаріату "е-Консул": що вона дасть для українців за кордоном
- Система "е-Консул" дозволяє українцям за кордоном подавати нотаріальні документи онлайн в 120 посольствах та консульствах.
- Послуга вже показала ефективність: за два місяці нею скористалося майже 500 українців.
- МЗС прагне спростити доступ до консульських послуг, підвищуючи захист прав громадян за кордоном.
Автоматизовану процедуру подачі документів для вчинення нотаріальних дій запровадили вже у 120 посольствах та консульствах України.
Відтепер українці, що перебувають за кордоном, можуть завантажувати нотаріальні документи та подавати заяви онлайн, повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС України.
Цікаво США висунули особливу "позитивну" умову для отримання громадянства: про що мовиться
Як працює система "е-Консул"?
Поетапне введення в дію системи "е-Консул" почалося ще з 1 липня 2025 року. І вже зараз подавати інформацію та документи можна в електронній формі через електронний кабінет заявника системи в усіх 120 закордонних дипустановах, що надають консульські послуги.
- Отож, це значить, що українці за кордоном можуть у будь-який час:
- подати онлайн-заяву на вчинення нотаріальної дії;
- завантажити зразок потрібної довіреності чи нотаріальної заяви;
- завантажити всі необхідні документи.
Тепер усі процедури подачі та обробки документів можна здійснити без попереднього фізичного відвідування дипустанови. Після онлайн-подачі залишається лише короткий візит для отримання готового документа, що значно економить час та ресурси громадян,
– повідомили у МЗС.
Згідно зі статистикою, послуга вже показала себе як зручна: тільки за липень та серпень з моменту підключення двох черг дипустанов нею скористалося вже майже пів тисячі українців.
Нашим безумовним пріоритетом і надалі залишається захист прав та інтересів громадян України за кордоном. Для цього МЗС продовжує працювати над реформою консульських послуг і максимальним спрощенням доступу до них,
– додав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
До слова, раніше ми вже розповідали про нові правила для міжнародних автобусів та як вони вплинули на черги на кордоні.