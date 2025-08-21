Автоматизированную процедуру подачи документов для совершения нотариальных действий ввели уже в 120 посольствах и консульствах Украины.

Отныне украинцы, находящиеся за рубежом, могут загружать нотариальные документы и подавать заявления онлайн, сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.

Как работает система "е-Консул"?

Поэтапное введение в действие системы "е-Консул" началось еще с 1 июля 2025 года. И уже сейчас подавать информацию и документы можно в электронной форме через электронный кабинет заявителя системы во всех 120 зарубежных дипучреждениях, предоставляющих консульские услуги.

Поэтому, это значит, что украинцы за рубежом могут в любое время:

подать онлайн-заявление на совершение нотариального действия;

загрузить образец нужной доверенности или нотариального заявления;

загрузить все необходимые документы.

Теперь все процедуры подачи и обработки документов можно осуществить без предварительного физического посещения диппредставительства. После онлайн-подачи остается лишь короткий визит для получения готового документа, что значительно экономит время и ресурсы граждан,

– сообщили в МИД.

Согласно статистике, услуга уже показала себя как удобная: только за июль и август с момента подключения двух очередей дипучреждений ею воспользовалось уже почти полтысячи украинцев.

Нашим безусловным приоритетом и в дальнейшем остается защита прав и интересов граждан Украины за рубежом. Для этого МИД продолжает работать над реформой консульских услуг и максимальным упрощением доступа к ним,

– добавил министр иностранных дел Андрей Сибига.

