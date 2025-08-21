Система автоматизированного нотариата "е-Консул": что она даст для украинцев за рубежом
- Система "е-Консул" позволяет украинцам за рубежом подавать нотариальные документы онлайн в 120 посольствах и консульствах.
- Услуга уже показала эффективность: за два месяца ею воспользовалось почти 500 украинцев.
- МИД стремится упростить доступ к консульским услугам, повышая защиту прав граждан за рубежом.
Автоматизированную процедуру подачи документов для совершения нотариальных действий ввели уже в 120 посольствах и консульствах Украины.
Отныне украинцы, находящиеся за рубежом, могут загружать нотариальные документы и подавать заявления онлайн, сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.
Интересно США выдвинули особое "положительное" условие для получения гражданства: о чем говорится
Как работает система "е-Консул"?
Поэтапное введение в действие системы "е-Консул" началось еще с 1 июля 2025 года. И уже сейчас подавать информацию и документы можно в электронной форме через электронный кабинет заявителя системы во всех 120 зарубежных дипучреждениях, предоставляющих консульские услуги.
- Поэтому, это значит, что украинцы за рубежом могут в любое время:
- подать онлайн-заявление на совершение нотариального действия;
- загрузить образец нужной доверенности или нотариального заявления;
- загрузить все необходимые документы.
Теперь все процедуры подачи и обработки документов можно осуществить без предварительного физического посещения диппредставительства. После онлайн-подачи остается лишь короткий визит для получения готового документа, что значительно экономит время и ресурсы граждан,
– сообщили в МИД.
Согласно статистике, услуга уже показала себя как удобная: только за июль и август с момента подключения двух очередей дипучреждений ею воспользовалось уже почти полтысячи украинцев.
Нашим безусловным приоритетом и в дальнейшем остается защита прав и интересов граждан Украины за рубежом. Для этого МИД продолжает работать над реформой консульских услуг и максимальным упрощением доступа к ним,
– добавил министр иностранных дел Андрей Сибига.
К слову, ранее мы уже рассказывали о новых правилах для международных автобусов и как они повлияли на очереди на границе.