Популярне курортне місто в Іспанії хоче заборонити цей одяг: штрафи дуже великі

Балеарські острови – це неймовірно популярне місце відпочинку для мільйонів людей кожного літа. Та вже цьогоріч там можуть повністю заборонити один елемент одягу.

До Балеарських островів входить Майорка, Менорка, Ібіца та Ферментер – і в усіх цих місцях можуть заборонити носіння паранджі. Якщо законопроєкт праворадикальних партій Vox та Народної партії Балеарських островів схвалять, це рішення може стати чинним вже цього літа, пише Express.

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Чому в Іспанії хочуть заборонити носіння паранджі?

Обидві партії стверджують, що новий законопроєкт має на меті захищати права жінок. Втім, пропозиція вже зіштовхнулася з опором від кількох інших іспанських партій, зокрема PSIB, MES per Mallorca, MES per Menorca та Unidas Podemos.

Обидві праві партії пропонують не тільки заборону, але й покарання за її порушення: майже 29 000 євро штрафу і потенційно ув'язнення на термін до 4 років для тих, хто примушує жінок носити нікаби та паранджу.

Одна з депутаток партії, Мануела Канадас, наполягає, що нормалізація ісламського одягу для жінок "означає прийняття середньовічного регресу у 21 столітті".

Вуаль — це інструмент для стирання особистості, призначений для знищення цивільного існування жінки,

– додала вона.

Ще одним аргументом за запровадження закону для Народної партії стало те, що ісламський одяг становить загрозу безпеці. Там зауважили, що раніше Європейський суд з прав людини вже постановляв, що носіння одягу, що закриває обличчя, може бути обмеженим у громадських місцях, якщо мовиться про безпеку.

Тим часом ліві та центристські партії вважають пропозицію расистською. Заступниця лідера PSIB Тереза Суарес заявила, що закон не має на меті зміцнити права жінок в Іспанії, а натомість є "нав'язливою ідеєю про нібито культурну загрозу".

До слова, вже 20 країн світу заборонили носіння паранджі та іншого одягу, що повністю закриває обличчя, у громадських місцях. Першою це зробила Франція ще 2011 року.