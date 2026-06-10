К Балеарским островам входит Майорка, Менорка, Ибица и Ферментер – и во всех этих местах могут запретить ношение паранджи. Если законопроект праворадикальных партий Vox и Народной партии Балеарских островов одобрят, это решение может вступить в силу уже этим летом, пишет Express.

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Почему в Испании хотят запретить ношение паранджи?

Обе партии утверждают, что новый законопроект имеет целью защищать права женщин. Впрочем, предложение уже столкнулось с сопротивлением от нескольких других испанских партий, в частности PSIB, MES per Mallorca, MES per Menorca и Unidas Podemos.

Обе правые партии предлагают не только запрет, но и наказание за его нарушение: почти 29 000 евро штрафа и потенциально заключение на срок до 4 лет для тех, кто заставляет женщин носить никабы и паранджу.

Одна из депутатов партии, Мануэла Канадас, настаивает, что нормализация исламской одежды для женщин "означает принятие средневекового регресса в 21 веке".

Вуаль - это инструмент для стирания личности, предназначен для уничтожения гражданского существования женщины,

– добавила она.

Еще одним аргументом за введение закона для Народной партии стало то, что исламская одежда представляет угрозу безопасности. Там отметили, что ранее Европейский суд по правам человека уже постановлял, что ношение одежды, закрывающей лицо, может быть ограниченным в общественных местах, если речь идет о безопасности.

Между тем левые и центристские партии считают предложение расистским. Заместитель лидера PSIB Тереза Суарес заявила, что закон не имеет целью укрепить права женщин в Испании, а вместо этого является "навязчивой идеей о якобы культурной угрозе".

К слову, уже 20 стран мира запретили ношение паранджи и другой одежды, полностью закрывающей лицо, в общественных местах. Первой это сделала Франция еще в 2011 году.