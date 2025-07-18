У слід за Каннами: популярна країна обмежує круїзний туризм до 2030 року

Порт для круїзних лайнерів у Барселоні визнаний найбільш завантаженим у Європі. Тому влада оголосила про плани зменшити пропускну здатність пасажирського термінала до 2030 року.

У такий спосіб столиця хоче загальмувати стрімке зростання кількості туристів і розв'язати проблеми, пов'язані з надмірним туризмом. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що буде з круїзним туризмом у Барселоні?

Важливим рішенням стала домовленість між міською радою та адміністрацією порту про скорочення кількості круїзних терміналів з 7 до 5. Ця зміна зменшить здатність порту одночасно приймати пасажирів круїзних лайнерів з 37 000 до 31 000 до кінця десятиліття.

Вперше в історії встановлюються обмеження на зростання кількості круїзних суден у місті,

– заявив мер Хауме Колбоні.

Адміністрація порту представила новий план, який передбачає об'єднання кількох терміналів в єдиний. Цей крок має на меті надати пріоритет круїзним суднам, які використовують Барселону як порт відправлення та прибуття, з метою заохочення туристів продовжити своє перебування в місті та збільшити свої витрати.

Крім того, влада підкреслила, що реконструкція полегшить підключення суден до місцевої електромережі, що, як очікується, призведе до скорочення викидів.

Яка ситуація в столиці Іспанії з круїзами?

Офіційні дані показують, що з січня по травень 2025 року Барселона пережила 21% зростання кількості круїзних суден і 20% зростання кількості пасажирів, що склало 1,2 мільйона, порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Цей сплеск знаменує собою помітне прискорення після загального зростання пасажиропотоку на 20% з 2018 по 2024 рік.

Тому на тлі протестів проти туризму та занепокоєння щодо перенаселеності міста, було прийнято рішення про зменшення пропускної здатності пасажирського термінала.

До слова, раніше стало відомо і про обмеження в'їзду круїзним лайнерам у порту Канн.