Щодня тисячі пасажирів лайнерів відвідують історичні центри міста, не роблячи значного внеску в місцеву економіку. Ще й судна негативно впливають на екологію. Тому відомий курорт Лазурного берега Франції – Канни – зробив важливу заяву, пише 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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У порту Канн обмежать в'їзд круїзним лайнерам

У відповідь на занепокоєння щодо надмірного туризму міська рада Канн оголосила про заборону входу до гавані круїзних суден, що перевозять понад 1 000 пасажирів, з 1 січня 2026 року.

Це рішення узгоджується з глобальною тенденцією проти масового туризму, яка набрала обертів після нещодавніх подій, зокрема громадського обурення пишним весіллям Джеффа Безоса та Лорен Санчес у Венеції.

Канни стали популярним місцем призначення круїзних суден із реальними економічними вигодами. Йдеться не про заборону круїзних суден, а про регулювання, організацію, встановлення правил їхньої навігації,

– заявив мер Девід Ліснар.

Починаючи з наступного року, лише суднам, що перевозять менш як 1 000 пасажирів, буде дозволено швартуватися в порту, а щоденна кількість пасажирів, що висаджуватимуться, не перевищуватиме 6 000. Як наслідок, великі круїзні лайнери будуть змушені пересаджувати пасажирів на менші судна для входу в Канни.

Круїзні оператори висловили занепокоєння щодо цих нових правил, стверджуючи, що такі обмеження можуть зашкодити як туристичним напрямкам, так і загальному досвіду мандрівників.