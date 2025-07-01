Ежедневно тысячи пассажиров лайнеров посещают исторические центры города, не делая значительного вклада в местную экономику. Еще и судна негативно влияют на экологию. Поэтому известный курорт Лазурного берега Франции – Канны – сделал важное заявление, пишет 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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В порту Канн ограничат въезд круизным лайнерам

В ответ на беспокойство относительно чрезмерного туризма городской совет Канн объявил о запрете входа в гавань круизных судов, перевозящих более 1 000 пассажиров, с 1 января 2026 года.

Это решение согласуется с глобальной тенденцией против массового туризма, которая набрала обороты после недавних событий, в частности общественного возмущения пышной свадьбой Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции.

Канны стали популярным местом назначения круизных судов с реальными экономическими выгодами. Речь идет не о запрете круизных судов, а о регулировании, организацию, установление правил их навигации,

– заявил мэр Дэвид Лиснар.

Начиная со следующего года, только судам, перевозящих менее 1 000 пассажиров, будет разрешено швартоваться в порту, а ежедневное количество пассажиров, что будут высаживаться, не будет превышать 6 000. Как следствие, большие круизные лайнеры будут вынуждены пересаживать пассажиров на меньшие суда для входа в Канны.

Круизные операторы выразили беспокойство относительно этих новых правил, утверждая, что такие ограничения могут повредить как туристическим направлениям, так и общему опыту путешественников.