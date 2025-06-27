Святкування весілля, на яке прибув весь голлівудський бомонд, триває 3 дні. Папараці вже побачили, що серед гостей є: Кім Кардаш'ян, Опра Вінфрі, Орландо Блум, королева Йорданії, співак Ашер, Іванка Трамп та американські футболісти. Про це пише 24 Канал із посиланням на DW та Euronews.

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Жителі Венеції протестують проти весілля Безоса

Контекст. Венеція – одне з найвідоміших міст світу, і воно дуже страждає від надмірного туризму. Місцеві жителі скаржаться на завищені ціни на житло та поганий доступ до основних послуг. Крім того, через підвищення рівня моря Венеція повільно йде під воду. Проте наразі не видно, щоб цю проблему намагалися розв'язати.

Весілля Безоса погіршило ситуацію з інфраструктурою. Лиш через це святкування дозвіл на посадку у венеціанському аеропорту Марко Поло запросили щонайменше 95 приватних літаків. Також біля міста пришвартувалися кілька великих яхт. Звісно, також це негативно вплине на екологію, і ще більше підживить цікавить туристів до міста.

Екологи, захисники житла, активісти проти круїзних лайнерів та університетські групи вийшли на акції, щоб показати, що такому тут не раді.

Мітингувальники пояснили, що протестують не проти самого весілля, "а проти неконтрольованого багатства, контролю над ЗМІ та зростаючої приватизації громадських просторів". Вони назвали "провалом муніципального управління", що туристи стали у пріоритеті над добробутом місцевих жителів.

Greenpeace розгорнув на площі Святого Марка банер, на якому було написано "Якщо ви можете орендувати Венецію для свого весілля, ви можете сплатити більше податків".

Один з організаторів Олів'єро Кассара також сказав: "Безос підтримував Трампа економічно та політично, отже, несе відповідальність за цей зсув проти нас, італійських та європейських громадян".

Банер у центрі Венеції: дивіться відео

Також місцеві глузували над Безосом, використовуючи манекен, схожий на нього.

Що жителі Венеції виробляють з манекеном Безоса: дивіться відео

#Venice #Italy #WorldNews #GBNews ♬ original sound - GB News @gbnews Jeff Bezos continues to face protests in Venice over his wedding and the impacts it is having on the local community. Guests including Kim Kardashian and Oprah Winfrey have began arriving for the ceremony in the Italian city. Bezos and his bride-to-be, journalist Lauren Sanchez, were set on Thursday to start three days of lavish wedding celebrations in Venice, with tight security shielding their VIP guests from protesters. #JeffBezos

Головний мітинг активісти планують на суботу – у головний день весілля Безоса та Санчес. Вони хочуть перекрити доступ до каналів човнами, щоб гості не могли дістатися місця святкування.