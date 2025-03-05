Оскільки скоро у Європі розпочнеться новий туристичний сезон, команда експертів Fodor's Travel назвала найгарячіші точки, щоб люди зважили на вплив надмірного туризму в цих містах. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Куди не варто їхати у 2025 році

Коли надто багато відвідувачів приїжджають до пункту призначення, це призводить до надмірного туризму.

Наразі Іспанія є однією з найбільш постраждалих від цього явища країн на континенті. Минулого року там вжили жорстких заходів щодо Airbnb та оренди на відпочинок. А місцеві жителі Барселони навіть мочили гостей міста водяними пістолетами, скандуючи: "туристи додому".

Однак це не єдиний напрямок Європи, де мешканці втомилися від натовпів туристів.

Міста, які не хочуть туристів:

Барселона;

Майорка;

Канарські острови;

Лісабон;

Венеція.

Експерти радять зважати на проблеми цих напрямків, адже надмірний туризм погіршує якість життя місцевого населення.

Він призводить до перенаселеності, зростання цін, проблем із житлом, погіршення стану інфраструктури та навколишнього середовища.