Поскольку скоро в Европе начнется новый туристический сезон, команда экспертов Fodor's Travel назвала самые горячие точки, чтобы люди учли влияние чрезмерного туризма в этих городах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
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Куда не стоит ехать в 2025 году
Когда слишком много посетителей приезжают в пункт назначения, это приводит к чрезмерному туризму.
Сейчас Испания является одной из наиболее пострадавших от этого явления стран на континенте. В прошлом году там приняли жесткие меры по Airbnb и аренде на отдых. А местные жители Барселоны даже мочили гостей города водяными пистолетами, скандируя: "туристы домой".
Однако это не единственное направление Европы, где жители устали от толп туристов.
Города, которые не хотят туристов:
- Барселона;
- Майорка;
- Канарские острова;
- Лиссабон;
- Венеция.
Эксперты советуют учитывать проблемы этих направлений, ведь чрезмерный туризм ухудшает качество жизни местного населения.
Он приводит к перенаселенности, росту цен, проблем с жильем, ухудшение состояния инфраструктуры и окружающей среды.