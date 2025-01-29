На фоне этого местные власти принимают различные меры. Как они скажутся на туристах, которые планируют свой отпуск в Испании, и стоит ли вообще туда ехать в 2025-м, рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

Читайте также Обворуют до нитки на раз-два: популярный город Италии оказался в "красной зоне преступности"

Испания борется с овертуризмом

Пытаясь решить проблему овертуризма, испанские власти ввели ряд строгих мер. Со 2 декабря 2024 года новые правила значительно ужесточат процесс регистрации туристов, особенно при заселении в отеле. А популярные туристические направления по всей стране вводят ограничения на краткосрочную аренду жилья.

В прошлом году Испания приняла рекордные 94 миллиона туристов, закрепив свои позиции как ведущего мирового направления. Приток посетителей... сделал значительный вклад в экономику Испании, ведь на туризм приходится около 12 процентов ВВП,

– говорится в сообщении.

Несмотря на все вызовы, Испания продолжает рассматривать туризм как важную часть своей экономики. Сейчас страна работает над тем, чтобы достичь баланса между экономическими преимуществами и потребностями своих граждан.

Что учесть туристам перед поездкой в Испанию

В ответ на беспокойство относительно влияния туристической аренды жилья несколько городов Испании вводят новые правила, в том числе и для туристов. Малага объявила о запрете на строительство новых объектов аренды в 43 районах, а Барселона, согласно сообщениям, готова ввести полный запрет на краткосрочную аренду в течение следующих нескольких лет.

Несмотря на эти ограничения, туристы и в дальнейшем будут иметь доступ к размещению в гостиницах и краткосрочной аренде квартир на большей части территории Испании.

Кроме того, путешественникам, которые арендуют автомобиль или бронируют проживание в отеле в Испании, теперь придется предоставлять больше документов из-за нового закона, что требует от владельцев отелей и компаний по прокату автомобилей отправлять личную информацию правительству из соображений национальной безопасности.

К числу данных входят паспортные данные, домашние адреса и платежная информация, которую используют путешественники старше 14 лет, напоминает издание.



Ограничивает ли Испания туристов / Фото Unsplash

Почему так происходит

Эксперты объяснили такие решения относительно жилья в Испании – в крупных городах, таких как Барселона и Мадрид, стремительный рост арендной платы создает значительные проблемы для жителей, особенно среди молодого населения, чьи доходы не успевают за стремительным ростом стоимости жилья.

Ситуация еще больше осложняется ростом цен на жилье в городах и прибрежных регионах, где краткосрочные договоры аренды, ориентированы в первую очередь на туристов, приводят к повышению арендной платы для местных жителей.