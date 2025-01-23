Речь идет о территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу города. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ANSA.

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В Пизе повысили меры безопасности из-за преступности

Региональный комитет общественного порядка и безопасности префектуры Пизы официально утвердил создание "красной зоны" возле железнодорожного вокзала города.

В частности, в "красную зону" включены следующие локации Пизы:

площадь возле Центрального железнодорожного вокзала;

улица Масканьи;

улица Пуччини;

авеню Бонаини;

авеню Грамши.

К слову, именно в этой части города расположена знаменитая Пизанская башня, через которую туристы и едут сюда.



Пизанская башня / Фото Unsplash

"Красная зона" указывает на повышенный риск противоправного поведения. В таких регионах свободное передвижение может быть ограничено в ответ на агрессивное, угрожающее или оскорбительное поведение.

Следует добавить, что в этом году в районе также начали проводить работы по реконструкции, включающие улучшение освещения и видеонаблюдения.