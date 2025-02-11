Говорится о Портофино – небольшой городок, расположенный на итальянской реке Ривера. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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На Портофино летают отдыхать богачи

Портофино – идеальный выбор для спокойного отдыха. Официально там проживают всего 500 жителей, что делает его прекрасным местом для уединения.



Порт Портофино / Pexels

Наверное, поэтому там регулярно можно встретить известных и состоятельных людей. А в 2023 году в Портофино на отдыхе заметили Илона Маска, который сейчас является самым богатым человеком мира.

Что особенного в Портофино

Это один из самых живописных портов Средиземного моря. Там невероятная природа и интересная архитектура – яркие домики и мощеные улочки идеально вписываются в местный горный пейзаж.

И несмотря на то, что городок небольшой, там много достопримечательностей. Например, бронзовая статуя "Христос из Бездны" в центре городского морского парка. Она размещена под водой на глубине 17 метров и является одним из самых известных мест для дайвинга во всем регионе.

Кроме водных развлечений и пляжей, в городе много бутиков, художественных галерей, кафе и ресторанов, где можно просто расслабиться.

Климат там морской, очень мягкий, теплый и солнечный, особенно зимой и весной.