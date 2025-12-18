У Вільнюсі для українців ще на рік продовжили безплатний проїзд у транспорті, але є умова

Біженці з України у Вільнюсі ще протягом одного року зможуть користуватися громадським транспортом безплатно. Мовиться про автобуси та тролейбуси.

Втім, не обійшлося і без змін – відтепер кожен українець муситиме отримати іменний електронний квиток, аби й надалі користуватися перевагами безплатного проїзду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Delfi.

Які зміни є у пільзі для українців?

Вже з 1 березня 2026 року у Вільнюсі запровадять новий тип квитка – іменний електронний. І особи, які пред'являють посвідку на проживання та закордонний документ, що посвідчує особу, зможуть отримати цей квиток.

Тож попри те, що міська рада Вільнюса проголосувала за продовження безплатного проїзду для українських біженців у міському транспорті, скористуватися пільгою зможуть лише ті люди, що отримають електронний квиток.

Іменний квиток активується у моменти видачі та залишатиметься чинним до 31 грудня 2026 року. Зміни не вводяться аж до березня, і до цього часу діятиме звичайна процедура. А з березня по кінець серпня діятиме перехідний період: пільга діятиме навіть у випадку, якщо електронний квиток неіменний.

Втім, вже з 1 вересня 2026 року скористатися проїздом зі знижкою чи безкоштовним проїздом можна буде лише за іменним квитком.

Що ще потрібно знати українським біженцям у Європі?