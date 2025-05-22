"Розпаковка бідного студента": українка показала закуп в Biedronka на 50 злотих
- Українка показала, які продукти можна придбати у Biedronka на 50 злотих, що складає близько 550 гривень.
- Коментатори висловили сумніви щодо можливості купити ці продукти за таку суму.
Юна українка, яка живе у Польщі, показала, які продукти їй вдалося придбати на 50 злотих. За нинішнім курсом це близько 550 гривень.
Перелік того, що вона накупила на ці кошти, здивував навіть тих, хто проживає у Польщі. Про це пише 24 Канал із посиланням на @sonik.pl.life.
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Що можна придбати у Biedronka на 50 злотих
Дівчина розповіла, що на 50 злотих, тобто на 551 гривню, вона придбала: лосось, креветки, молоко, найдешевші нагетси, яйця, французьке тісто, майонез, кетчуп та сирок для канапки.
Українка зауважила, що усі продукти вона придбала за знижками.
Розпаковка з Biedronka для бідного студента,
– сказала вона.
Закуп у Biedronka на 50 злотих: дивіться відео
Однак багато коментаторів не повірили, що дівчина придбала цей набір всього за 50 злотих:
- "Це з якого року такі ціни";
- "Не вірю, щоб це було 50 злотих";
- "Мені чомусь так не вдається, я б заплатив близько 100 злотих. Можливо, це залежить від воєводства?".
До слова, раніше ми розповідали про те, яка Biedronka у Польщі – найгірша.