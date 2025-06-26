Ісус може стати ще більший: у Мадриді зведуть статую, яка "переплюне" Ріо-де-Жанейро

В Іспанії виникла значна суперечка щодо статуї, яка буде на 7 метрів вищою за культову статую Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро. Місцева рада дала зелене світло проєкту, який позиціюється як новий "маяк релігійної відданості".

Однак це рішення викликало значну опозицію серед мешканців та критиків, які висловлюють своє невдоволення. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Olive Press.

Читайте також Божевілля і марна трата грошей: блогер розповів, чому нема сенсу їхати на популярну Майорку

Біля Мадрида зведуть найбільшу статую Ісуса у світі

Група католиків у Боаділья-дель-Монте очолює амбітний проєкт, спрямований на перетворення їхнього міста на глобальний центр паломництва. Ініціатива передбачає спорудження монументальної статуї Христа висотою 37 метрів і шириною 60 метрів.

Якщо проєкт буде реалізовано, запропонована статуя значно затьмарить наявні зображення центральної фігури християнства. Зокрема, вона перевершить культову статую Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро, яка сягає 30 метрів і визнана одним із семи чудес сучасного світу. Крім того, перестрибне і найвищу на сьогодні статую Христа, що в польському місті Свебодзін – її висота 33 метри.

Кампанію за цей проєкт очолює Асоціація цивільних шанувальників Пресвятого Серця Ісуса в Боадільї. Ініціатива викликала інтенсивні дебати в суспільстві, в яких беруть участь як прихильники, так і противники статуї.

Який вигляд матиме статуя: дивіться відео

Чому сваряться

Прихильники майбутньої статуї, яка зображатиме Ісуса з розпростертими руками, стверджують, що вона має стати чимось більшим, ніж просто туристичним об'єктом. Вони описують її як символічний "маяк надії", який, на їхню думку, знайде відгук у людей з усіх верств суспільства.

Наша мета – надихати й об'єднувати. Це не про марнославство чи видовищність, а про прояв любові та віри у відчутній формі,

– заявив представник асоціації Хуан Перес.

Мешканці ж висловили рішучі заперечення проти проєкту, стверджуючи, що 17 мільйонів євро пожертв, зібраних на цю ініціативу, можна було б краще спрямувати на вирішення нагальних потреб громади.



Біля Мадрида хочуть звести найбільшу статую Ісуса Христа у світі / Скриншот з відео

Критики також мають занепокоєння щодо потенційної шкоди навколишньому середовищу і збільшення трафіку, особливо з огляду на близькість ділянки до автомагістралі.

За умови отримання належної громадської підтримки, будівництво статуї розпочнеться у 2027 році. Проєкт має бути завершений до червня 2030 року.

Тим часом іспанський курорт Тенерифе закрив популярний пляж на ціле літо.