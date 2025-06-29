Однак це рішення викликало значну опозицію серед мешканців та критиків, які висловлюють своє невдоволення. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Olive Press.

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Біля Мадрида зведуть найбільшу статую Ісуса у світі

Група католиків у Боаділья-дель-Монте очолює амбітний проєкт, спрямований на перетворення їхнього міста на глобальний центр паломництва. Ініціатива передбачає спорудження монументальної статуї Христа висотою 37 метрів і шириною 60 метрів.

Якщо проєкт буде реалізовано, запропонована статуя значно затьмарить наявні зображення центральної фігури християнства. Зокрема, вона перевершить культову статую Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро, яка сягає 30 метрів і визнана одним із семи чудес сучасного світу. Крім того, перестрибне і найвищу на сьогодні статую Христа, що в польському місті Свебодзін – її висота 33 метри.

Кампанію за цей проєкт очолює Асоціація цивільних шанувальників Пресвятого Серця Ісуса в Боадільї. Ініціатива викликала інтенсивні дебати в суспільстві, в яких беруть участь як прихильники, так і противники статуї.

Який вигляд матиме статуя: дивіться відео

Чому сваряться

Прихильники майбутньої статуї, яка зображатиме Ісуса з розпростертими руками, стверджують, що вона має стати чимось більшим, ніж просто туристичним об'єктом. Вони описують її як символічний "маяк надії", який, на їхню думку, знайде відгук у людей з усіх верств суспільства.

Наша мета – надихати й об'єднувати. Це не про марнославство чи видовищність, а про прояв любові та віри у відчутній формі,

– заявив представник асоціації Хуан Перес.

Мешканці ж висловили рішучі заперечення проти проєкту, стверджуючи, що 17 мільйонів євро пожертв, зібраних на цю ініціативу, можна було б краще спрямувати на вирішення нагальних потреб громади.



Біля Мадрида хочуть звести найбільшу статую Ісуса Христа у світі / Скриншот з відео

Критики також мають занепокоєння щодо потенційної шкоди навколишньому середовищу і збільшення трафіку, особливо з огляду на близькість ділянки до автомагістралі.

За умови отримання належної громадської підтримки, будівництво статуї розпочнеться у 2027 році. Проєкт має бути завершений до червня 2030 року.

Тим часом іспанський курорт Тенерифе закрив популярний пляж на ціле літо.