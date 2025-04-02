Все смердить, лазять щурі та лисиці: британський Бірмінгем вкритий 17 000 тоннами відходів

Бірмінгем, одне з найбільших міст Великої Британії, стикається зі значною кризою в управлінні відходами, оскільки близько 17 000 тонн сміття накопичилося біля громадських смітників. Ця проблема виникла через страйк двірників.

Впродовж 4 тижнів сміття вивозилося, але у мінімальних обсягах, що і призвело до такої кількості відходів на вулицях міста. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SkyNews.

Читайте також Знову Греція під ударом: через потужний циклон затоплює популярні острови – шокуючі кадри

У Бірмінгемі вулиці вкриті сміттям

Оскільки страйк двірників триває вже четвертий тиждень, на вулицях міста накопичилося приблизно 17 000 тонн відходів з моменту початку страйку 11 березня. Хоча за цей час деяке сміття було вивезено, його кількість була мінімальною.

Мешканці все більше занепокоєні потенційною небезпекою для здоров'я, бо купи сміття починають виділяти неприємні запахи, приваблюючи шкідників, таких як щури, таргани й навіть лисиці.

У понеділок, 31 березня, мерія Бірмінгема офіційно оголосила надзвичайний стан, що дозволить залучити додатковий персонал для допомоги у вивезенні відходів.



У Бірмінгемі через страйк двірників накопичилось 17 000 тонн відходів / Фото PA

Страйк став наслідком тривалої суперечки щодо ліквідації спеціалізованого підрозділу, відповідального за збір та сортування відходів. Представники профспілки стверджують, що цей крок призведе до звільнень, зниження заробітної плати та погіршення умов праці для постраждалих працівників.

Працівникам запропонували гідну альтернативу, а ліквідація згаданої структури потрібна для того, щоб узгодити місцеву практику поводження з відходами із тією, що діє по всій території країни, і покращити роботу служб,

– наполягають у мерії.

У мерії висловили оптимізм щодо відновлення регулярного вивезення сміття, заявивши, що сподіваються, що це відбудеться "якнайшвидше". Однак, поки переговори не принесли жодного прогресу.

Містянам порекомендували продовжувати викидати змішані побутові відходи у звичайному режимі, а послуги з вивезення сміття будуть відновлені за графіком. Проте, збір вторинної сировини тимчасово призупинено. Її закликають зберігати вдома до завершення страйку або самостійно відвозити на сортувальні станції.

Тим часом у Кореї чоловік влаштував руйнівну пожежу – він поминав предків.