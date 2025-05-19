У Польщі пояснили, чи варто чекати блокування кордону України

Тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч прокоментував, чи можливі блокування українсько-польського кордону в майбутньому.

Він заявив, що нові блокади кордону з Україною малоймовірні. Про це пише 24 Канал із посиланням на РБК-Україна.

Дивіться також Заборонили в'їзд в ЄС на 10 років: з Польщі депортували молодого українця

Чому блокування українського кордону чекати не варто

Пйотр Лукасєвіч наголосив, що Польща підтримує співпрацю і конкурентність на європейському ринку.

За словами Лукасєвіча, 20 років тому, коли Польща приєднувалася до Євросоюзу, інші країни-члени теж побоювались, що польські аграрії знищать їхнє сільське господарство. Проте тепер Польща є частиною європейської агросистеми, яка працює за єдиними стандартами, квотами та правилами.

Тож дипломат підкреслив, що українське сільське господарство має інші цілі – не створення внутрішньої конкуренції, а підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку.

Звичайно, це також, можливо, питання трансформації європейської сільськогосподарської системи, щоб мати змогу адаптуватися до цього, але все зводиться до конкуренції, не до внутрішньої конкуренції, а радше до конкурентоспроможності як гравця на світовому ринку,

– сказав він.

Він зазначив, що нещодавно польський суд наказав припинити блокаду пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ", яку спробували організувати 12 травня.

На його думку, це приклад того, як у правовий спосіб можна розв'язувати конфліктні ситуації.

За його словами, народ має право демонструвати свої політичні, економічні та соціальні інтереси, водночас польський уряд захищає інтереси бізнесу та сільськогосподарського сектору країни.