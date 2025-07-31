Деякі українці втрачають тимчасовий захист у Чехії і дізнаються про це зовсім випадково. Через невелику дрібницю вони втрачають візу, роботу та можливість легального перебувати в країні.

Тож таким людям доводиться або їхати з країни, або подавати нову заяву на тимчасовий захист. Про це пише 24 Канал із посиланням Blesk.cz.

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Через що можна втратити тимчасовий захист у Чехії?

Під час подання заяви завжди повідомляється актуальне місце проживання. Однак якщо ви переїхали й забули вказати про зміни, або ж зробили це неналежним чином, то тимчасовий захист втрачається.

Тобто таке може трапитися, якщо власник житла вас виписав.

Якщо МВС Чехії це помітило, воно анулює цю адресу в реєстрі, і людина автоматично прив'язується до Департаменту з питань притулку та міграційної політики. А статус захисту автоматично анулюється через 90 днів після прописки в Департаменті.

Маємо десятки випадків, коли іноземці дізнаються про втрату свого захисту лише постфактум — наприклад, під час візиту до установи або коли страхова компанія інформує роботодавця про виключення працівника з обліку,

– розповіла директорка кадрового агентства Hofmann Personal Габріелу Грбачкова.

Як перевірити свою адресу проживання в Чехії?

Це можна перевірити онлайн в Порталі громадянина. Якщо там вказано, що ваша адреса – офіс Міністерства внутрішніх справ, то потрібно якомога швидше повідомити актуальну адресу.

Також перевірити адресу прописки можна за номером Інформаційної лінії про тимчасовий захист: +420 974 801 802.

До слова, нагадаємо, що нещодавно у Чехії змінили правила допомоги для біженців з інвалідністю.