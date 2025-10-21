На одному з пунктів пропуску у Польщу можливе уповільнення руху – все через початок роботи нової системи EES.

На пункті пропуску "Краківець" запрацювала нова система EES. І наразі на виїзд з України перед пунктом пропуску вже очікує 50 автівок, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПСУ.

Цікаво Неправильно випрані чохли зіпсували плани тисяч людей: фіни скасували десятки рейсів

Що відомо про систему в'їзду EES?

Відтепер під час поїздки до Європи ви можете помітити деякі зміни, адже вже почала працювати нова цифрова система кордонів ЄС. Система має на меті посилити безпеку та зробити зрештою подорожі більш плавними – втім, під час першої реєстрації можуть виникнути значні черги, пише BBC.

EES – це цифрова система, що призначена для відстеження в'їзду та виїзду громадян країн, що не входять до ЄС, з Шенгенської зони. Згідно з цією новою системою, перед в'їздом до ЄС відтепер потрібно буде зробити фотографію та зняти відбитки пальців.

Очікується, що зрештою EES замінить чинну систему, коли в паспорти ставлять штампи співробітники прикордонної служби. Система вже почала діяти з 12 жовтня, і зараз її впроваджують і на пункті пропуску "Краківець".

Чому на пункті пропуску "Краківець" черги?

Перша реєстрація та виїзд у ЄС може зайняти деякий час, адже потрібно зняти відбитки чотирьох пальців та сфотографувати лице. Через це на кордоні можуть утворитися черги – і вже зараз на перетин кордону з Польщею чекає 50 автомобілів.

При подальших перетинах кордону перевірка триватиме швидше, адже дані автоматично звірятимуться з уже збереженими у базі. Система фіксуватиме дату, час і місце в’їзду та виїзду,

– поділилися у ДПСУ.

Окрім того, там порадили врахувати можливе очікування у пункті пропуску та за можливості обирати не такі завантажені напрямки.

Які ще новини з-за кордону варто знати?