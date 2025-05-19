"Найжахливіший досвід": чоловіка госпіталізували після поїздки в індійському потязі
- Блогер-мандрівник Нік Меддок потрапив до лікарні з важкою респіраторною інфекцією після 15-годинної поїздки в індійському потязі третього класу з кондиціонером.
- Це був його перший випадок госпіталізації за 6 років подорожей.
Блогер-мандрівник потрапив до лікарні після того, як проїхався "народним" потягом в Індії. Він заявив, що ця поїздка була однією з найжахливіших речей, які траплялися з ним під час подорожей.
Нік Меддок провів у потязі 15 годин і підхопив важку респіраторну інфекцію. Про це пише 24 Канал із посиланням на інстаграм nickmaddockglobal.
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Мандрівника вперше госпіталізували під час подорожі
Чоловік їхав у купе третього класу з кондиціонером. Це другий найнижчий клас, доступний в поїздах індійської залізниці – гірші умови тільки у вагонах загального класу Sleeper.
Меддок уточнив, можливості купити квиток у вагон вищого класу не було.
Я можу визнати, що моя 15-годинна поїздка поїздом 3-го класу з кондиціонером з Варанасі до Нью-Джалпайгурі була однією з найжахливіших речей, які зі мною відбулися за 6 років подорожей,
– заявив він.
За 3 дні після поїздки чоловіка госпіталізували в Бутані. Йому поставили діагноз "важка респіраторна інфекція", яка потребує тривалого одужання.
Чоловіка госпіталізували під час подорожі: дивіться відео
Меддок уточнив, що за 6 років подорожей понад 120 країнами це був перший раз, коли він потрапив до іноземної лікарні.
Водночас він зауважив, що до кінця не впевнений, чи підхопив інфекцію у потязі, чи у Варанасі, де провів тиждень і бачив церемонію ритуального спалення померлих вздовж річки Ганг.
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