Не Колумбія і Вест-Індія: чому все ж "Америка" називається "Америкою"

Відкриття Америки – одна з найважливіших подій в історії людства, яка змінила уявлення про світ та взаємодію між континентами. Офіційні джерела приписують Христофору Колумбу цю знахідку, зроблену ним у 1492 році. Однак, лише через кілька років прийшло усвідомлення того, що землі, на які він ступив, були абсолютно новим континентом.

Втім, чи задумувалися ви бодай раз: чому тоді Америка названа не на честь свого відкривача – "Колумбією"? Цьому є відповідь. Тож, чому Америку назвали Америкою розповідає 24 Канал.

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Чому Америку назвали Америкою

Існує 3 найбільш вірогідні версії:

Перша версія – Колумб

У 1492 році, після історичної подорожі Христофора Колумба, європейці вперше побачили американський континент. Примітно, що сам Колумб все життя не знав, що натрапив на нову землю. Його експедиція мала відкрити західний прохід до Індії, але, досягнувши берегів Америки, він помилково вважав, що досяг своєї мети. Ця плутанина була посилена появою корінних жителів, яких Колумб вважав схожими на індіанців.

Історично склалося так, що Америку ще довго називали Вест-Індією, а Індію – Ост-Індією. Різниця в тому, що для того, щоб дістатися Америки, необхідно плисти на Захід, а шлях до справжньої Індії лежить на Сході.

Цікаво, що корінне населення Америки продовжують називати індіанцями. Деякі історики припускають, що саме Колумб міг дати назву Америці, але для нього вона залишалася недосяжною мрією – його Вест-Індією.

До слова, країна, міста, гори, площі, маяки, річки, вулиці та інші географічні об'єкти по всьому світу мають ім'я Христофора Колумба.

Друга версія – Веспуччі й Вальдземюллер

Після відкриття Христофором Колумбом шляху до Америки хвиля європейських мандрівників вирушила в подорож через Атлантику. Серед них був й італійський дослідник Амеріго Веспуччі, який брав участь у численних експедиціях, що відкрили незвідані території.

Веспуччі став першим, хто стверджував у своїх працях, що землі, з якими він зіткнувся, не були частиною Індії, як вважалося в той час, а скоріше абсолютно новими континентами, які він назвав "Новим Світом". Веспуччі не лише створив карти цих територій, але й задокументував унікальну флору і фауну. Його нотатки та описи згодом виклали у книзі.



Чому Америка називається Америкою / Фото Unsplash

У 1507 році картограф Мартін Вальдземюллер теж приписав відкриття нових континентів досліднику Амеріго Веспуччі, назвавши їх на його честь "Америкою".

Він обґрунтував це рішення, підкресливши, що його карта ґрунтується на більш точних і повних описах Веспуччі, на відміну від попередніх описів, наданих Колумбом. Знадобилося майже три десятиліття, щоб світ повністю прийняв нову назву.

Третя версія – Кабот й Амеріко

З деяких історичних джерел також відомо, що паралельно з експедицією Христофора Колумба свою здійснював англійський дослідник Джон Кабот. Його подорож спонсорував італієць Рікардо Амеріко.

Так, існує думка, що Джон Кабот, можливо, досягнув Америки раніше за Амеріго Веспуччі, давши землі назву свого спонсора. А вже згодом Веспуччі взяв собі прізвище цього континенту.