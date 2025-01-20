"U4U" є спрощеною ініціативою, що має на меті запропонувати громадянам України гуманітарний пароль (дозвіл на в'їзд) до США. У той час як деякі люди отримують фінансову допомогу та житло від родичів чи друзів, інші шукають спонсорів. Все, що треба знати про це, сьогодні розповідає 24 Канал.

Читайте також Митні правила США: що категорично заборонено ввозити в країну

Програма "U4U": коротко

"United for Ukraine" (U4U) – це гуманітарна ініціатива уряду США, спрямована на надання тимчасового прихистку українцям, які постраждали внаслідок російської агресії. Програма дозволяє легально перебувати на території США протягом 2 років, працювати, навчатися та користуватися медичними послугами.

Програма розрахована на українців та їхніх найближчих родичів, які:

перебували в Україні до 11 лютого 2022 року,

перебували за межами США під час подання заявки на участь у програмі,

мають чинний закордонний паспорт.

Основна вимога для участі в програмі – наявність спонсора в США. Спонсор бере на себе зобов'язання забезпечити фінансову підтримку українцю протягом усього періоду перебування в країні.

Як українцю у США знайти спонсора

Спонсор за програмою "U4U" – це особа, яка проживає на території США і бере на себе зобов'язання забезпечити фінансову підтримку українцю протягом усього періоду його перебування в країні.

Якщо ви вирішили стати учасником програми, потрібно виконати кілька кроків:

Виберіть ресурс пошуку спонсора

Знайти кандидата на спонсорство можна на спеціальних платформах, де зібрано базу охочих надати допомогу українським сім'ям.

Ось кілька корисних ресурсів:

Також можна звернутися до релігійних установ, адже церкви продовжують активно підтримувати українців. А тому можна обрати певний штат та знайти контакти місцевих релігійних установ, розповісти їм свою історію та попросити про допомогу зі спонсорством.

Напишіть пост майбутньому спонсору

У пошуках спонсорської підтримки рекомендується ефективно представити своє "резюме" в розділі "Шукаю спонсора", незалежно від того, чи використовуєте ви офіційні канали, чи взаємодієте зі спільнотами у Facebook. Варто стисло викласти причини пошуку спонсорської допомоги, надати огляд свого фінансового становища та детально описати плани на майбутнє.

Наявність сімейної фотографії зробить публікацію більш помітною та підвищить довіру до вас серед учасників спільноти. Більшість груп мають конкретні вимоги до текстів оголошень.

Слід ретельно перевірити всю інформацію, перш ніж надсилати її модератору. Після цього допис буде опубліковано на сторінці групи. Щодня стежте за своїм дописом, в тому числі переглядайте коментарі та відповідайте на них.

Зв'яжіться по відеозв'язку і переконайтеся, що спонсор підходить

Після отримання відповіді дуже важливо переконатися, що співрозмовник на іншому кінці екрана – реальний. Можете організувати відеочат.

Крім того, варто ретельно вивчити потенційного спонсора, оскільки це може значно знизити ризик стати жертвою шахрайства, а також морального, емоційного та сексуального насильства в чужій країні.

Також біженцям варто уточнити обсяг допомоги, яку спонсори готові надавати після переїзду – підтримку в пошуку житла, роботи та медичного страхування, влаштуванню дітей до шкіл або дитсадків.

Якщо умови допомоги відповідають очікуванням – переходьте до етапу процесу переселення.