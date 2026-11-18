Чимало туристів оформлюють страхування перед поїздкою за кордон – але в деяких випадках тільки цього недостатньо. І зрештою проста помилка може навіть призвести до відмови у посадці на літак.

Маловідоме й лише нещодавно запроваджене правило щодо подорожей може призвести до того, що деяким мандрівникам відмовлять у посадці на літак, пише Express.

Чому туристів можуть не посадити на літак?

Виявляється, страховий поліс, оформлений в Україні, може не відповідати вимогам деяких держав – і через це мандрівника просто не пустять на борт літака, а усю поїздку доведеться скасовувати в останню мить.

У деяких країнах туристи мають купувати страхування через затвердженого урядом постачальника або ж через місцеву страхову компанію. Навіть якщо у вас вже є страхування, що покриває репатріацію, лікування та невідкладну медичну допомогу, цього може бути недостатньо.

І навіть така невелика невідповідність вимогам призведе до затримок в аеропорту, додаткових витрат після прибуття, а за деяких обставин навіть відмови у в'їзді. Особливу увагу на тип страхування слід звернути, якщо ви подорожуєте у ці три країни.

Кенія

Українці, що подорожують до Кенії, вже зараз повинні оформити затверджену урядом медичну страховку. Вимога набула чинності 5 жовтня 2026 року та поширюється на більшість туристів, що не мають кенійського громадянства та перебувають у країні менше ніж 12 місяців.

Звичайна туристична страховка, придбана в іншій країні, не буде прийматися як заміна. Поліс слід купувати через офіційний портал страхування eCitizen. Дійсним таке страхування буде протягом 90 днів, і кожному туристу, зокрема й дітям, потрібне індивідуальне покриття.

Танзанія та Занзібар

Танзанія також запровадила обов'язкове страхування іноземців, і це правило почало діяти ще 1 жовтня 2026 року. На материковій Танзанії туристам потрібно отримати покриття через Національну страхову корпорацію. А ось ті, що прибувають на Занзібар, мають скористатися послугами Страхової корпорації Занзібару.

Міжнародна туристична страховка не замінить цей поліс, адже його вимагають на місцевому рівні.

Куба

З 2010 року Куба вимагає від відвідувачів отримати медичне страхування. Але на відміну від правил у Танзанії та в Кенії, необов'язково купувати кубинський поліс.

Можна придбати будь-яке медичне страхування, але туристів можуть попросити надати підтвердження наявності страхування. А ось якщо мандрівник прибуде без поліса, його доведеться придбати у державній страховій компанії Asistur.