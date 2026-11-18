Малоизвестное и введенное лишь недавно правило, касающееся путешествий, может привести к тому, что некоторым путешественникам откажут в посадке на самолет, пишет Express.

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Почему туристов могут не посадить на самолет?

Оказывается, страховой полис, оформленный в Украине, может не соответствовать требованиям некоторых государств – и из-за этого путешественника просто не пустят на борт самолета, а всю поездку придется отменять в последний момент.

В некоторых странах туристы должны приобретать страховку через утвержденного правительством поставщика или через местную страховую компанию. Даже если у вас уже есть страховка, покрывающая репатриацию, лечение и неотложную медицинскую помощь, этого может быть недостаточно.

И даже такое небольшое несоответствие требованиям приведет к задержкам в аэропорту, дополнительным расходам по прибытии, а при некоторых обстоятельствах даже к отказу во въезде. Особое внимание на тип страхования следует обратить, если вы путешествуете в эти три страны.

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Кения

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Украинцы, путешествующие в Кению, уже сейчас должны оформить утвержденную правительством медицинскую страховку. Требование вступило в силу 5 октября 2026 года и распространяется на большинство туристов, не имеющих кенийского гражданства и пребывающих в стране менее 12 месяцев.

Обычная туристическая страховка, приобретенная в другой стране, не будет приниматься в качестве замены. Полис следует приобретать через официальный страховой портал eCitizen. Такая страховка будет действительна в течение 90 дней, и каждому туристу, в том числе детям, требуется индивидуальное покрытие.

Танзания и Занзибар

Танзания также ввела обязательное страхование иностранцев, и это правило вступило в силу еще 1 октября 2026 года. На материковой части Танзании туристам необходимо оформить страховое покрытие через Национальную страховую корпорацию. А вот тем, кто прибывает на Занзибар, следует воспользоваться услугами Страховой корпорации Занзибара.

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Международная туристическая страховка не заменит этот полис, ведь его требуют на местном уровне.

Куба

С 2010 года Куба требует от посетителей оформить медицинскую страховку. Но в отличие от правил в Танзании и Кении, покупать кубинский полис не обязательно.

Можно приобрести любую медицинскую страховку, но у туристов могут попросить предоставить подтверждение наличия страховки. А вот если путешественник прибудет без полиса, его придется приобрести в государственной страховой компании Asistur.