Туристам можуть відмовити у посадці на літак через цю помилку / Колаж 24 Каналу
Чимало туристів оформлюють страхування перед поїздкою за кордон – але в деяких випадках тільки цього недостатньо. І зрештою проста помилка може навіть призвести до відмови у посадці на літак.
Маловідоме й лише нещодавно запроваджене правило щодо подорожей може призвести до того, що деяким мандрівникам відмовлять у посадці на літак, пише Express.
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Виявляється, страховий поліс, оформлений в Україні, може не відповідати вимогам деяких держав – і через це мандрівника просто не пустять на борт літака, а усю поїздку доведеться скасовувати в останню мить.
У деяких країнах туристи мають купувати страхування через затвердженого урядом постачальника або ж через місцеву страхову компанію. Навіть якщо у вас вже є страхування, що покриває репатріацію, лікування та невідкладну медичну допомогу, цього може бути недостатньо.
І навіть така невелика невідповідність вимогам призведе до затримок в аеропорту, додаткових витрат після прибуття, а за деяких обставин навіть відмови у в'їзді. Особливу увагу на тип страхування слід звернути, якщо ви подорожуєте у ці три країни.
Кенія
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Українці, що подорожують до Кенії, вже зараз повинні оформити затверджену урядом медичну страховку. Вимога набула чинності 5 жовтня 2026 року та поширюється на більшість туристів, що не мають кенійського громадянства та перебувають у країні менше ніж 12 місяців.
Звичайна туристична страховка, придбана в іншій країні, не буде прийматися як заміна. Поліс слід купувати через офіційний портал страхування eCitizen. Дійсним таке страхування буде протягом 90 днів, і кожному туристу, зокрема й дітям, потрібне індивідуальне покриття.
Танзанія та Занзібар
Танзанія також запровадила обов'язкове страхування іноземців, і це правило почало діяти ще 1 жовтня 2026 року. На материковій Танзанії туристам потрібно отримати покриття через Національну страхову корпорацію. А ось ті, що прибувають на Занзібар, мають скористатися послугами Страхової корпорації Занзібару.
Міжнародна туристична страховка не замінить цей поліс, адже його вимагають на місцевому рівні.
Куба
З 2010 року Куба вимагає від відвідувачів отримати медичне страхування. Але на відміну від правил у Танзанії та в Кенії, необов'язково купувати кубинський поліс.
Можна придбати будь-яке медичне страхування, але туристів можуть попросити надати підтвердження наявності страхування. А ось якщо мандрівник прибуде без поліса, його доведеться придбати у державній страховій компанії Asistur.
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